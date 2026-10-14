Phú Thọ: Hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Năm được tổ chức trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Kiên

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 9 nghị quyết quan trọng tập trung vào các nhóm nội dung: điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 5); thông qua danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Kỳ họp cũng xem xét thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2028. Đồng thời, thông qua nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026.

Cùng với đó là nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 52 ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự; nghị quyết số 53 ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phân bổ nguồn lực cần gắn với kết quả đầu ra

Nhất trí cao với sự cần thiết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 5) với tổng nguồn vốn đề nghị phân bổ trên 1.886 tỷ đồng, đại biểu Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Tổ đại biểu số 17 cho rằng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu đất đai, y tế, giáo dục là rất cấp thiết. Tuy nhiên, vấn đề then chốt không chỉ là phân bổ hết nguồn vốn, mà phải phân bổ đúng, triển khai được và tạo ra kết quả cụ thể cho người dân.

Để nâng cao hiệu quả trong việc bố trí vốn, đại biểu đề nghị tiếp tục chỉ đạo rà soát danh mục các dự án để bảo đảm căn cứ pháp lý, điều kiện được bố trí vốn của các dự án; có sự thống nhất giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2026 cũng như việc phân bổ phải gắn với kết quả đầu ra, đối tượng được hưởng lợi và khả năng giải ngân thực tế. Cùng với đó, làm rõ căn cứ và thẩm quyền điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương, tránh tình trạng chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án khác rồi tiếp tục chậm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ Năm. Ảnh: Đinh Vũ

Mặt khác, cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, chủ đầu tư và chính quyền cấp xã trong tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời điều chuyển vốn khỏi những nhiệm vụ không có khả năng giải ngân. Việc phân bổ nguồn lực cần gắn với kết quả đầu ra, chất lượng công trình và lợi ích thiết thực của người dân, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng dự án chậm triển khai, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Cho ý kiến về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026, đại biểu Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc, Tổ đại biểu số 15 đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng phương án điều chuyển, bố trí nhân sự linh hoạt giữa các cơ quan, đơn vị, ưu tiên địa bàn, lĩnh vực còn thiếu nhân lực; thực hiện tinh giản biên chế công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường kỷ luật trong tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế, gắn tinh gọn bộ máy với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ người dân. Việc sắp xếp, xử lý số lượng dôi dư cần được triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/11/2026 theo yêu cầu.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với lộ trình, tiến độ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đinh Vũ

Trong đó, cần tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 5); đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm phân bổ, sử dụng vốn đúng mục tiêu, đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc, thống nhất, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng, hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trên cơ sở nghị quyết đã được thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đối với các nghị quyết về giao biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân…