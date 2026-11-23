Thứ trưởng Lê Xuân Định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại phường Việt Trì. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 170/274 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 62%; có 5 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 99 nhiệm vụ thường xuyên và không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm theo các kế hoạch, quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ, tỉnh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, còn 1 nhiệm vụ đang được triển khai bảo đảm tiến độ.

Đối với các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, khối các sở, ban, ngành và cơ quan Đảng có 153 nhiệm vụ; khối xã, phường có 55 nhiệm vụ. Đến nay, các nhiệm vụ đến hạn đều được hoàn thành đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị tỉnh tập trung rà soát, triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chú trọng kiểm soát tiến độ, xác định rõ sản phẩm đầu ra và minh chứng hoàn thành từng nhiệm vụ. Số liệu báo cáo phải bảo đảm thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm chứng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Nguyễn Minh Tường báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đối với phát triển dữ liệu số, tỉnh cần làm rõ khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, trước hết là dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính; đồng thời rà soát hạ tầng, nền tảng số, chất lượng đường truyền, độ phủ sóng 5G và phương án bảo đảm an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp.

Về dịch vụ công trực tuyến, cần phối hợp các bộ, ngành cập nhật danh mục thủ tục hành chính, lựa chọn những thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ưu tiên tái cấu trúc quy trình đối với các thủ tục có số lượng hồ sơ lớn. Việc đánh giá phải gắn với hiệu quả thực chất, nhất là giảm giấy tờ, thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với hồ sơ giải quyết quá hạn.

Trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để tập trung nghiên cứu, chế biến sâu, nâng cao giá trị; sớm hoàn thiện đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động với nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể.

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực tế tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Đồng chí đề nghị tỉnh phân công rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý từng nhiệm vụ; phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh trong phối hợp, thống nhất số liệu giữa các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, rà soát, cập nhật kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 phù hợp chiến lược quốc gia, hoàn thiện kết quả và cập nhật tiến độ các nhiệm vụ trước ngày 29/1/2027.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung số liệu, tài liệu, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu; khẩn trương đối chiếu, thống nhất số liệu, bảo đảm chính xác, đồng bộ.

Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu với kết quả thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai Nghị quyết trong thời gian tới.