Phú Thọ hỗ trợ tối đa 300.000 đồng/tháng cho mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hoạt động, nội dung chi và mức kinh phí hỗ trợ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2027-2030.

Đối tượng áp dụng là các Tổ công nghệ số cộng đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập theo quy định của pháp luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của các tổ này.

Kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo phương thức khoán cho từng tổ, sử dụng vào các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ hoạt động. Các nội dung chi gồm in ấn tài liệu, tờ rơi, biểu mẫu; mua văn phòng phẩm và vật dụng cần thiết; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn trên môi trường số và các khoản chi cần thiết khác phục vụ trực tiếp nhiệm vụ của tổ.

Về mức hỗ trợ, mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn và tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hoặc thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 300.000 đồng/tổ/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, mức hỗ trợ là 250.000 đồng/tổ/tháng.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.