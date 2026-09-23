Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng hiệu quả xuất khẩu

Khu công nghiệp Bình Xuyên (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Trong 8 tháng năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Phú Thọ.

Trước yêu cầu đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết sản xuất.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng

Tám tháng năm 2026, kinh tế-xã hội Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8%. Cùng với sự phát triển của sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có gần 900 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại, dệt may và da giày. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,3 tỷ USD, tăng 61,35% so với cùng kỳ, tương đương 94% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm điện tử, máy tính, điện thoại và linh kiện chiếm khoảng 80,3% tổng kim ngạch. Dệt may, da giày, túi xách chiếm khoảng 5%; máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải 1,2%; nhựa, cao su 1%; gỗ, giấy 0,4%; kim loại 0,4% và các nhóm hàng khác khoảng 11,7%.

Cơ cấu này cho thấy ngành điện tử đang giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng trong hàng hóa xuất khẩu.

Về thị trường, Hoa Kỳ hiện chiếm 35,5% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; Hàn Quốc chiếm 22,2% và Nhật Bản 18,4%. Ba thị trường này chiếm khoảng 76,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Việc duy trì các thị trường lớn góp phần bảo đảm đầu ra và ổn định chuỗi cung ứng, song cũng khiến doanh nghiệp cần chủ động hơn trước những thay đổi về chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, giá nguyên liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh

Dây chuyền sản xuất cụm dây dẫn điện doanh nghiệp ở Phú Thọ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trước yêu cầu duy trì đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, từ thủ tục hành chính, mặt bằng, hạ tầng đến lao động, điện, nước, logistics và nguồn vốn.

Tỉnh đồng thời chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, đơn hàng, nhu cầu nguyên vật liệu, linh kiện và kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Một trong những trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp được khuyến khích chủ động đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường của từng thị trường và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Cùng với mở rộng thị trường, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để nâng sức cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tác quốc tế và tạo dư địa mở rộng thị trường cho hàng hóa Phú Thọ.

Tăng giá trị trong nước

Bên cạnh mục tiêu tăng quy mô xuất khẩu, Phú Thọ đang hướng tới nâng cao giá trị tạo ra trong nước. Trong 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt 52 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên 89,3 tỷ USD. Nhập khẩu cao hơn xuất khẩu khoảng 14,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, khoảng 92,1% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu và sản phẩm trung gian phục vụ sản xuất, nhất là trong lĩnh vực điện tử và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thực tế này cho thấy nhập khẩu đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lực sản xuất và xuất khẩu. Vì vậy, định hướng của tỉnh không phải là giảm nhập khẩu bằng các biện pháp cơ học, mà là sử dụng hiệu quả nguồn đầu vào, đồng thời từng bước nâng cao năng lực cung ứng trong nước.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong trung và dài hạn. Tỉnh định hướng thu hút các dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu và bán thành phẩm phục vụ các ngành điện tử, ôtô, cơ khí, dệt may, da giày và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cùng với thu hút đầu tư, Phú Thọ chú trọng kết nối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng.

Thông qua tăng cường liên kết sản xuất, từng bước hình thành mạng lưới cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, bao bì và sản phẩm trung gian ngay trên địa bàn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về đầu vào, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hướng tới xuất khẩu bền vững

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Star Engineers Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên I (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN).

Cùng với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu.

Về lâu dài, doanh nghiệp được định hướng từng bước chuyển từ các công đoạn gia công, lắp ráp sang những khâu có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, nghiên cứu và phát triển, quản trị chuỗi cung ứng, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm.

Trước mắt, Phú Thọ tập trung bảo đảm các điều kiện về nguyên liệu, linh kiện, hạ tầng và nguồn lực để doanh nghiệp duy trì sản xuất, thực hiện đơn hàng và đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tận dụng hiệu quả các FTA.

Về lâu dài, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cung ứng trong nước và tăng cường liên kết sản xuất sẽ là những hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xuất khẩu.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, mở rộng thị trường đến nâng cao năng lực doanh nghiệp và gia tăng giá trị sản xuất trong nước sẽ tạo thêm nền tảng để Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Qua đó, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, tăng tính tự chủ của nền kinh tế và cải thiện cán cân thương mại theo hướng ổn định, bền vững./.