Phú Thọ: Hỗ trợ 16 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà thịt tại xã Vạn Xuân là một trong 16 dự án, kế hoạch liên kết được tỉnh phê duyệt hỗ trợ năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2026, gồm 14 dự án và 2 kế hoạch liên kết.

Các dự án, kế hoạch được triển khai tại 13 xã: Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Vạn Xuân, Long Cốc, Hương Cần, Mường Hoa, Mường Động, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Tề Lỗ, Cao Dương, Tiền Phong và Thung Nai.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án, kế hoạch là 91,76 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 37,42 tỷ đồng; phần vốn đối ứng do các chủ trì liên kết đóng góp là 54,34 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý của chính sách là tỉnh không chỉ hỗ trợ một khâu riêng lẻ trong sản xuất mà hướng tới tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hình thành và vận hành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, các chủ trì liên kết được hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ; cung ứng giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng theo chuỗi như GAP, sản xuất hữu cơ, ISO, HACCP...

Việc triển khai hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ góp phần mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; tạo điều kiện để người dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất.

Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, thiếu tính ổn định trong tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.