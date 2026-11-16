Phú Thọ hiện đại hóa lưới điện bằng hệ thống pin lưu trữ năng lượng
Việc đưa hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) vào vận hành tại các trạm biến áp 110kV đánh dấu bước tiến mới trong hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định số 67/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, danh mục đầu tư hệ thống BESS tại Phú Thọ bao gồm 14 trạm biến áp 110 kV.
Tính đến tháng 11/2026, Công ty Điện lực Phú Thọ đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành 8 trạm biến áp 110kV, trong đó có các trạm Lập Thạch, Bắc Việt Trì, Phù Ninh, Bá Thiện... Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lưới điện, tăng cường khả năng vận hành linh hoạt và từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong quản lý, điều hành hệ thống điện.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận việc đầu tư hệ thống BESS vào vận hành các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh:
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/phu-tho-hien-dai-hoa-luoi-dien-bang-he-thong-pin-luu-tru-nang-luong-264521.htm