Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân công đức các Vua Hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Các đại biểu dâng dương tại Đền Thượng

Trong hành trình về với cội nguồn dân tộc, các đại biểu đã dâng…. tri ân, báo công tại Đền Thượng. Trước anh linh các Vua Hùng, tuổi trẻ Phú Thọ bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Các đại biểu tham dự hoạt động giao lưu tại khu vực Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu với chủ đề “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối để cùng phát triển”, diễn ra tại khu vực Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”. Chương trình có sự tham gia chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Foods; ông Nguyễn Xuân Thành - người sáng lập Làng văn hóa du lịch cộng đồng Nguồn Cội Đất Tổ; bà Nguyễn Thị Thương - Tổng Giám đốc HDC GROUP.

Các đại biểu giao lưu chia sẻ về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp

Từ những câu chuyển khởi nghiệp, các diễn giả đã trao đổi nhiều góc nhìn thiết thực về những yếu tố giúp sản phẩm địa phương đứng vững trên thị trường, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng; cách thức truyền thông, xây dựng, quảng bá thương hiệu trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế; khả năng kết nối sản phẩm đặc trưng với các hoạt động văn hóa, du lịch cộng đồng.

Thông qua những câu chuyện thực tế và trao đổi cởi mở, chương trình đã tạo không gian kết nối giữa doanh nhân, chuyên gia với thanh niên khởi nghiệp; giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận kinh nghiệm phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, khai thác lợi thế địa phương và ứng dụng sáng tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu chụp ảnh tại Chương trình

“Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp” không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống mà còn là cầu nối giữa giá trị lịch sử, văn hóa với tinh thần đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần khơi dậy ý chí lập thân, lập nghiệp, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.