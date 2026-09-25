Phú Thọ: Hàng loạt vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 3456/TB-TTCP ngày 24/9/2026 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) giai đoạn 2008 - 2019.

Nhiều sai phạm trong miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tính đến ngày 31/3/2021, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) quản lý hồ sơ của hơn 60.000 người có công, trong đó có hơn 18.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trong giai đoạn 2008 - 2019, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở. Tỉnh đã phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất dựa trên xác nhận của UBND cấp xã và thẩm định của Chi cục Thuế cấp huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và niêm yết công khai danh sách thụ hưởng, kinh phí hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh hoạt dân cư được thực hiện theo quy định… Nhờ đó, trong thời kỳ 2008 - 2019, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 6.127 hộ người có công với tổng kinh phí 185.754,52 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, tồn tại, vi phạm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chính sách như chậm ban hành văn bản và thiếu tiêu chí cụ thể. Đơn cử, Quyết định số 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/02/1996 nhưng đến ngày 24/12/1997 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UB để thực hiện, chậm 22 tháng. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng chưa ban hành tiêu chí cụ thể "khó khăn về nhà ở" phù hợp với điều kiện địa phương và chưa quy định rõ quy trình xác minh thực trạng nhà ở của người có công.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc triển khai chính sách cải thiện nhà ở cho người có công của tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian dài, UBND tỉnh Vĩnh Phúc không tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề; không tổ chức các cuộc thanh tra và thiếu kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện chính sách (đặc biệt là công tác xét duyệt miễn, giảm tiền sử đụng đất).

Đáng chú ý, UBND thành phố Vĩnh Yên chậm thu hồi quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với 3 đối tượng không đủ điều kiện theo Kết luận thanh tra số 999/KL-TTr ngày 01/4/2014 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cho đến năm 2022 mới hủy quyết định sai và thu hồi 271,348 triệu đồng về ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ nhiều sai phạm trong miễn, giảm tiền sử dụng đất. Qua kiểm tra 97/239 hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất tại các huyện, thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Đảo, Bình Xuyên, cơ quan thanh tra phát hiện UBND cấp xã và các cơ quan chức năng thuộc UBND cấp huyện chỉ dựa vào xác nhận đối tượng người có công và xác nhận chưa miễn giảm lần nào của cơ quan Thuế để xét hỗ trợ, không thực hiện kiểm tra, xác minh thực trạng nhà ở để xác định điều kiện khó khăn.

Cấp miễn, giảm tiền sử dụng đất số tiền 3.430 triệu đồng cho 13 hộ gia đình người có công đã có đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trước khi đề nghị hỗ trợ là không đúng quy định.

Kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên là do UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các sở, ngành có liên quan chưa thực sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở, ban hành các quy định chưa đầy đủ, thiếu cụ thể. Các sở, ngành có liên quan của tỉnh (Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thuế) chưa thực sự làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các sở, ngành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, chấp hành chưa nghiêm các quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện miễn, hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công; chưa kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế, vi phạm; chậm sửa đổi hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách…

Thanh tra Chính phủ xác định, để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan thời kỳ 2008 - 2019.

Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ (Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường) và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện nghiêm kết luận; rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp các bộ ngành rà soát, ban hành văn bản đảm bảo thống nhất; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ người có công, đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo công khai, minh bạch.

Đối với UBND tỉnh Phú Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị khẩn trương khắc phục tồn tại; quy định cụ thể điều kiện, trình tự thủ tục hỗ trợ nhà ở; kiểm tra rà soát các hồ sơ chưa được thanh tra để thu hồi nếu vi phạm; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra việc triển khai chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở.

Kiểm tra, rà soát 13 hồ sơ hỗ trợ tiền sử dụng đất đã có đất ở; nếu vi phạm phải thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước; xử lý vi phạm hành chính về đất đai, thuế đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với lãnh đạo các sở ngành (Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh), UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị, cá nhân liên quan thời kỳ 2008 - 2019.