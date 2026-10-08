Phú Thọ: GRDP đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong 9 tháng đầu năm tỉnh Phú Thọ đã tập trung phát huy lợi thế của không gian phát triển sau hợp nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Qua đó đã đạt được các kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng tăng trưởng 2 con số.

Quang cảnh tại hội nghị.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của Cục thống kê tỉnh Phú Thọ, với mức tăng trưởng chung của tỉnh, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 13,48%, tiếp tục là động lực chủ yếu. Dịch vụ tăng 8,66%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61% so với cùng kỳ. Quy mô GRDP ước đạt 345,4 nghìn tỷ đồng, tăng 44,9 nghìn tỷ đồng so với 9 tháng năm 2025.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Công nghiệp và xây dựng chiếm 50,7% GRDP toàn tỉnh, riêng công nghiệp chiếm 44,78%. Tỷ trọng này cho thấy vai trò lớn của sản xuất công nghiệp đối với kết quả tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì hoạt động ổn định của các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 21,52% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%. Theo báo cáo, động lực tăng trưởng đến từ hoạt động ổn định của các nhà máy trọng điểm và năng lực sản xuất bổ sung từ những dự án mới đi vào vận hành, nhất là lĩnh vực linh kiện điện tử.

Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 30,02%, tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Sản lượng máy tính xách tay ước đạt khoảng 30 triệu sản phẩm, tăng 34,6%; giá trị dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử ước đạt 287 nghìn tỷ đồng, tăng 33,2.

Lượng đơn hàng ổn định từ các đối tác công nghệ lớn và việc đưa thêm dự án điện tử vào sản xuất đã góp phần tăng sản lượng, doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp truyền thống vẫn gặp khó khăn. Chỉ số sản xuất của ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, trừ giường, tủ, bàn, ghế, giảm 15,43%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 6,23%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 5,21%.

Những diễn biến này cho thấy kết quả tăng trưởng cao của toàn ngành chưa phản ánh đầy đủ tình hình của từng nhóm doanh nghiệp.

Trong khi đó, thương mại và dịch vụ duy trì đà phát triển, góp phần bổ sung động lực cho nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 129.401,2 tỷ đồng, tăng 17%.

Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, nhu cầu đi lại, ăn uống, du lịch và sử dụng dịch vụ của người dân có xu hướng tăng.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 86.411,9 tỷ đồng, tăng 17,2%, chiếm 66,8% tổng mức. Trong đó, doanh thu nhóm lương thực, thực phẩm tăng 15,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 16,6%; hàng may mặc tăng 13,6%.

Riêng doanh thu bán lẻ ô tô giảm 1,4%, tiếp tục phản ánh khó khăn về sức mua của nhóm hàng này.

Cùng với bán lẻ, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 15.078,9 tỷ đồng, tăng 18,6%. Doanh thu lữ hành đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 35,4%; dịch vụ lưu trú đạt 1.835,5 tỷ đồng, tăng 26,8%.

Hoạt động vận tải cũng tăng khá, với khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 101,6 triệu tấn, tăng 16,3%; lượng hành khách vận chuyển đạt 60,9 triệu lượt, tăng 10,9%.

Ngoài ra, về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, tăng cường tuần tra, kiểm soát và ứng dụng hệ thống camera giám sát.

Theo thống kê của Công an tỉnh từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, toàn tỉnh xảy ra 508 vụ tai nạn, va chạm giao thông đường bộ và 1 vụ đường sắt, làm 319 người chết và 295 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 43 vụ, số người bị thương giảm 116 người nhưng số người chết tăng 21 người.

Trong 9 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý 184.075 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 430,2 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù số vụ và số người bị thương giảm, nhưng số người tử vong cho thấy mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông vẫn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý 184.075 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 430,2 tỷ đồng, tạm giữ 32.091 phương tiện, tước giấy phép lái xe 2.187 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 19.809 trường hợp.

Các lỗi vi phạm giao thông chủ yếu là vi phạm tốc độ 31.997 trường hợp, vi phạm về đội mũ bảo hiểm 29.147 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 24.356 trường hợp.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, quý IV có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Kim Hương