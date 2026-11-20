Phú Thọ tăng tốc giải ngân Chương trình MTQG 1719 vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Áp lực từ nguồn vốn chuyển tiếp

Trong quý IV/2026, Phú Thọ tăng cường đôn đốc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, thường gọi là Chương trình 1719.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, tổng nguồn vốn của ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025 được kéo dài sang năm 2026 gần 827 tỷ đồng. Riêng Chương trình 1719 có khoảng 604 tỷ đồng, nhưng đến đầu tháng 10/2026 mới giải ngân khoảng 30%.

Khối lượng vốn còn lại đặt ra áp lực lớn về tiến độ. Một số dự án gặp khó khăn trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ và thanh quyết toán. Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp về cơ sở cũng phát sinh những vướng mắc cần hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Cùng với nguồn vốn chuyển tiếp, theo số liệu được báo cáo, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2026–2030 hơn 4.650 tỷ đồng, gồm trên 3.332 tỷ đồng vốn đầu tư công và gần 1.320 tỷ đồng kinh phí thường xuyên. Riêng năm 2026, tỉnh được phân bổ hơn 486 tỷ đồng; tại thời điểm báo cáo, phần vốn đầu tư công mới giải ngân gần 13 tỷ đồng, đạt khoảng 3,6%.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ có thêm không gian phát triển, đồng thời phải giải quyết nhu cầu đầu tư tại nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đưa nguồn vốn đến đúng nơi, đúng đối tượng vì thế cần đi cùng khả năng tổ chức thực hiện của từng địa phương.

Rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở rà soát toàn bộ danh mục dự án chuyển nguồn, đánh giá khả năng hoàn thành của từng hạng mục.

Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và thanh toán phải được xác định cụ thể, gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Đối với dự án không có khả năng giải ngân, tỉnh yêu cầu xem xét điều chuyển vốn theo quy định, tránh để nguồn lực tồn đọng trong khi địa bàn khác còn nhu cầu.

Tại hội nghị trực tuyến kết nối 148 xã, phường trong tháng 10/2026, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đánh giá kết quả bằng mức độ thụ hưởng thực tế của người dân, gắn tiến độ thực hiện chương trình với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2% vào cuối năm.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, mới khoảng một nửa số đơn vị cấp xã ban hành kế hoạch triển khai chương trình giai đoạn 2026–2030. Tỉnh yêu cầu vướng mắc thuộc cấp nào phải được chủ động xử lý tại cấp đó; nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo kịp thời, không để kéo dài do chờ hướng dẫn hoặc chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối.

Song song với xử lý công việc trước mắt, tỉnh đang kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn mới. Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh ngày 19/11, kế hoạch hành động, quy chế vận hành và phân công trách nhiệm đang được hoàn thiện để ban hành.

Phú Thọ phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là những địa phương có nền tảng tiêu chí thuận lợi, đã hoàn thiện lộ trình huy động nguồn lực và hồ sơ trình thẩm định

Hỗ trợ sản xuất phải gắn với khả năng tiêu thụ

Đối với Chương trình 1719, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ sản xuất tại các địa bàn khó khăn. Theo báo cáo, việc điều chuyển vốn liên quan đến 52 xã khu vực III, với hơn 700 thôn, bản đặc biệt khó khăn, đã được triển khai.

Đầu tư giao thông, nước sinh hoạt và các công trình dân sinh tạo điều kiện cải thiện đời sống, đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Với các dự án sản xuất, hiệu quả cần được xem xét qua khả năng duy trì mô hình, tạo việc làm và thu nhập sau thời gian hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ dự án và định mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phát triển sản xuất. Đây là nội dung đang được đề xuất, cần tiếp tục hoàn thiện trước khi xem xét ban hành.

Trong tổ chức thực hiện, lựa chọn cây trồng, vật nuôi và phương án đầu tư cần phù hợp với đất đai, nguồn nước, lao động và năng lực đối ứng của hộ dân. Hỗ trợ giống, vật tư phải đi cùng hướng dẫn kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh và kết nối tiêu thụ.

Đối với nông, lâm sản miền núi, việc liên kết giữa hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp giúp làm rõ yêu cầu chất lượng, quy mô cung ứng và phương thức thu mua. Đây là những nội dung cần chuẩn bị từ khi xây dựng dự án, hạn chế tình trạng có sản phẩm nhưng thiếu đầu ra.

Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng thực hiện

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát và cập nhật tiến độ được duy trì thường xuyên để phát hiện, chấn chỉnh dự án chậm triển khai. Các mô hình hỗ trợ sản xuất được yêu cầu gắn với kết quả về việc làm và thu nhập của người dân.

Báo cáo của tỉnh ghi nhận Chương trình 1719 đã tạo chuyển biến về hạ tầng dân sinh, giáo dục, y tế và nhà ở, với 10 nhóm chỉ tiêu hoàn thành, 8 nội dung tiếp tục thực hiện.

Trong những tháng còn lại của năm, tỉnh phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026. Mục tiêu này cần đi cùng kiểm soát chất lượng công trình, hồ sơ thanh toán và hiệu quả hỗ trợ, tránh dồn tiến độ làm ảnh hưởng đến kết quả đầu tư.

Với nguồn vốn còn lớn, yêu cầu đặt ra cho Phú Thọ là xử lý được từng điểm nghẽn cụ thể: dự án nào đủ điều kiện phải triển khai, thủ tục nào vướng phải có đầu mối giải quyết, nội dung nào không khả thi cần được rà soát điều chỉnh. Kết quả cuối cùng phải thể hiện ở công trình được sử dụng, hoạt động sản xuất được duy trì và đời sống người dân được cải thiện.