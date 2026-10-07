Phú Thọ: Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ loạt dự án giao thông khu vực Vĩnh Phúc

Nhiều dự án còn vướng mặt bằng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc đang được các nhà thầu tranh thủ tổ chức thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chịu ảnh hưởng bởi các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

Tại dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công những vị trí đã có mặt bằng sạch.

Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT.304 kéo dài qua địa bàn các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng dài 6km, được khởi công từ cuối tháng 2/2022. Đến nay, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đạt 118,403/422,181 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, một số trường hợp dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng vẫn còn ý kiến liên quan đến giá bồi thường, diện tích và nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, một số diện tích mặt nước chưa được hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Dự án xây dựng tuyến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc, đoạn từ đường Vành đai 4 đến điểm giao với đê tả sông Phó Đáy dài 4,12km, tổng mức đầu tư 343,570 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 10/2026.

Tuy nhiên, dự án chưa hoàn thành các thủ tục nên chủ đầu tư chưa thể triển khai xây dựng khu tái định cư và hạng mục di chuyển hệ thống đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt. Đây là những công việc cần được tháo gỡ sớm để bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Trong khi đó, dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao Bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) có chiều dài 6,97km, tổng mức đầu tư 368,163 tỷ đồng đã có chuyển biến rõ về tiến độ tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Giai đoạn 1 đã cơ bản thi công xong 6,95/7km, đồng thời thông tuyến đoạn từ nút giao đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường Phan Trọng Tuệ. Giai đoạn 2 đã cơ bản thông tuyến 2,4/3km, còn khoảng 0,6km đang vướng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.

Đồng thời, Ban đề nghị cho phép quyết toán đối với các hạng mục độc lập, các tiểu dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Bàn giao mặt bằng đến đâu, thi công đến đó

Một trong những dự án còn nhiều khó khăn về mặt bằng là Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Yên đến đường 36m khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện. Sau 4 năm khởi công, dự án mới được bàn giao 10,03ha/21,5ha mặt bằng.

Tại những vị trí đã được bàn giao, các nhà thầu đang tập trung thi công. Đến nay, kết cấu cầu, bản mặt cầu thuộc hạng mục cầu vượt ĐT.310B và cầu Sông Cánh đã được thi công xong; phần đắp nền đạt 1,45/5,109km đường giao thông. Hai khu tái định cư cũng đã được khởi công xây dựng. Khối lượng thi công dự án hiện đạt khoảng 102,6/427,1 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công các dự án. Khi có mặt bằng, nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ, thay vì phải thi công cuốn chiếu, chia nhỏ theo từng đoạn.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát từng vị trí còn vướng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ xử lý, nhằm rút ngắn thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là việc di chuyển mộ tổ tại thôn Thành Công, xã Vĩnh Hưng. Phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 10/2026, bảo đảm điều kiện để chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức thi công.

Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng được kỳ vọng tạo chuyển biến về tiến độ các dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, từng bước hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực Vĩnh Phúc với Việt Trì, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh.