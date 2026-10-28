Phú Thọ: Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án đô thị xanh

Giải ngân đạt 42,63%, nhiều hạng mục chậm tiến độ

Chiều 28/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn kiểm tra thực tế dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), trong đó có dự án phát triển hệ thống cây xanh khu vực phía Nam Đầm Vạc (Hợp phần 5).

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc Nguyễn Quốc Hải báo cáo tiến độ thực hiện dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II được triển khai tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và các xã Tam Dương, Hội Thịnh, với tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng, tương đương 92,43 triệu USD.

Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hơn 1.445 tỷ đồng, vốn đối ứng phía Việt Nam hơn 599 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 30/6/2028.

Dự án gồm 6 hợp phần, tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các hạng mục chính gồm nạo vét, bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc; thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2; hệ thống đấu nối nước thải cấp 3; quỹ quay vòng nước thải và vệ sinh hộ gia đình; phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc và đường hạ tầng khung Làng Đại học.

Hiện các hợp phần triển khai với tiến độ khác nhau, trong đó một số hạng mục đã hoàn thành thi công, chuẩn bị vận hành thử. Các hạng mục còn lại tiếp tục tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và thời tiết.

Tại Hợp phần 1, gói thầu nạo vét, bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc đã thi công 3,064/3,2km kè, nạo vét 300.000/1.000.000m³. Tuy nhiên, 4 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường khiến khoảng 200m kè và đường dạo chưa thể thi công.

Hợp phần 2 về thoát nước, xử lý nước thải đã hoàn thành thi công các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải, đang chuẩn bị vận hành thử. Hợp phần 3 đã bàn giao hệ thống đấu nối nước thải cấp 3 nhưng chưa vận hành ổn định do chưa lựa chọn đơn vị quản lý. Hợp phần 4 về quỹ quay vòng nước thải hộ gia đình đã hoàn thành.

Hợp phần 6, đường hạ tầng khung Làng Đại học, khởi công ngày 15/10/2026, đang triển khai thi công và giải phóng mặt bằng tại xã Hội Thịnh, Tam Dương. Công tác bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Các vướng mắc về mặt bằng và thời tiết đang ảnh hưởng đến tiến độ chung, đòi hỏi các đơn vị tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn giao cho dự án là 569,707 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết tháng 9 đạt 242,878 tỷ đồng, tương đương 42,63% kế hoạch. Trong đó, vốn ODA giải ngân 170,216 tỷ đồng, đạt 37,3%; vốn đối ứng giải ngân 72,662 tỷ đồng, đạt 63,23%.

Tiến độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến hết năm 2026 giải ngân khoảng 464 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch vốn được giao.

Những khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thời tiết ảnh hưởng đến thi công và thời gian thực hiện các thủ tục đấu thầu. Đáng chú ý, các gói thầu xây lắp phải thực hiện thủ tục xin ý kiến ADB, ảnh hưởng đến thời gian triển khai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn kiểm tra tại Dự án phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc (Hợp phần 5).

Tập trung đẩy nhanh tiến độ công viên cây xanh phía Nam Đầm Vạc

Đáng chú ý, Hợp phần 5 phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc mới đạt khoảng 5% khối lượng. Dự án được khởi công ngày 15/6/2026, dự kiến hoàn thành ngày 14/6/2028.

Gói thầu có quy mô san nền khoảng 44,16ha, xây dựng khoảng 12km đường giao thông trong khu công viên và 2 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực bắc qua sông Phan.

Cùng với đó là hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tuy nhiên, mực nước Đầm Vạc dâng cao cùng thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thi công. Sau hơn 3 tháng kể từ ngày khởi công, đến ngày 1/10, khi mực nước hồ Đầm Vạc rút, nhà thầu mới có điều kiện triển khai thi công các hạng mục chính.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung thực hiện đường giao thông nội bộ khu công viên, bờ bao ngăn nước Đầm Vạc và san nền. Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 5%, đặt ra yêu cầu phải tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công phù hợp để bù tiến độ trong thời gian tới.

Về giải phóng mặt bằng dự án Hợp phần 5, hiện còn 05 hộ với diện tích thu hồi 1.869m2 đã phê duyệt phương án từ năm 2021 nhưng các hộ chưa nhận tiền, phần diện tích này xôi đỗ nên khó khăn cho nhà thầu khi thi công.

UBND Phường Vĩnh Yên đang tập trung giải quyết để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu nhà thầu tăng cường biện pháp thi công, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thời tiết; tranh thủ thời gian mùa khô, tổ chức tăng ca để bù khối lượng, đẩy nhanh tiến độ Dự án phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tranh thủ mùa khô

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để các vấn đề tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phải xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng hợp phần.

Các địa phương tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch.

Đối với từng nội dung còn tồn tại, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Trong đó, UBND phường Vĩnh Yên được giao khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong năm 2026, bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục.

Riêng dự án phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà thầu tăng cường biện pháp thi công, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thời tiết; tranh thủ thời gian mùa khô, tổ chức tăng ca để bù khối lượng, đẩy nhanh tiến độ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để có giải pháp xử lý phù hợp với thực tế, bảo đảm tiến độ các hạng mục, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay nước ngoài và sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án đô thị xanh trên địa bàn.