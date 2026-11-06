Phú Thọ: Gỡ vướng dự án hạ tầng du lịch Hòa Bình hơn 3.752 tỷ đồng

Đầu tư đồng bộ ba công trình trọng điểm

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/6/2025.

Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 3.752 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 2.934 tỷ đồng, vốn đối ứng 818 tỷ đồng. Dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ.

Dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) gồm ba công trình chính là Nâng cấp đường kết nối ven hồ Hòa Bình, Xây dựng cầu Hòa Bình 5 và Nâng cấp cảng du lịch Thung Nai.

Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2032, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông và kết nối các điểm du lịch quanh hồ Hòa Bình. Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã, phường, gồm: Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và Thung Nai.

Theo quy mô được duyệt, dự án gồm ba công trình chính. Trong đó, tuyến đường ven hồ được nâng cấp, mở rộng kết hợp xây dựng mới với tổng chiều dài 29,18km, thiết kế hai làn xe, vận tốc 40km/h, tổng chi phí xây dựng khoảng 1.182 tỷ đồng.

Công trình cầu Hòa Bình 5 được xây dựng mới vượt sông Đà, kết hợp đường đầu cầu và hai nút giao, tổng chiều dài 1,3km, riêng phần cầu dài khoảng 880,3m. Cầu được thiết kế bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h, chi phí xây dựng khoảng 1.411 tỷ đồng.

Đối với cảng Thung Nai, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các hạng mục bến tàu khách, công trình phụ trợ, sân bãi, cảnh quan, bãi đỗ xe và đường kết nối từ ĐT.435B. Cảng có công suất thiết kế 460.000 hành khách/năm, tiếp nhận tàu lớn nhất 300 ghế, với chi phí xây dựng khoảng 351 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, ba công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, nâng cao năng lực vận tải hành khách, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch hồ Hòa Bình.

Công trình cầu Hòa Bình 5 được xây dựng mới vượt sông Đà, kết hợp đường đầu cầu và hai nút giao, tổng chiều dài 1,3km. Cầu được thiết kế bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h, chi phí xây dựng khoảng 1.411 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được trình Sở Xây dựng Phú Thọ thẩm định hai lần. Tại Văn bản số 12551/SXD-KCHTXD ngày 9/10/2026, Sở Xây dựng đánh giá hồ sơ cơ bản phù hợp với mục tiêu, quy mô đầu tư được duyệt, song vẫn còn một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thiện để trình thẩm định lần ba.

Về thủ tục môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đồng thời có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ làm rõ một số nội dung liên quan đến diện tích sử dụng đất, phương án bãi thải và tính đồng bộ quy mô các hạng mục công trình. Ngày 29/10/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản phúc đáp các nội dung theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, qua rà soát hồ sơ, dự án còn một số vấn đề cần sự thống nhất, chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, tập trung vào phương án kiến trúc cầu Hòa Bình 5, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; sự phù hợp quy hoạch cảng Thung Nai và mô hình quản lý, khai thác cảng sau đầu tư.

Đối với cầu Hòa Bình 5, phương án điều chỉnh sơ đồ nhịp đã được Hội đồng thi tuyển kiến trúc xem xét, thống nhất. Hội đồng đánh giá phương án điều chỉnh vẫn bảo đảm hình thái kiến trúc, công năng và quy mô cơ bản của phương án trúng tuyển, không vi phạm quy chế thi tuyển và quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan thống nhất phương án, tránh phát sinh thủ tục điều chỉnh kiến trúc làm ảnh hưởng tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Về giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã tổng hợp phương án tổng thể, cập nhật các yêu cầu của nhà tài trợ ADB và lấy ý kiến các sở, địa phương liên quan. Các nội dung về cơ chế, chính sách, phạm vi giải phóng mặt bằng, chi phí bồi thường và vị trí tái định cư đang được rà soát, thống nhất.

Số liệu chi tiết sẽ tiếp tục được chuẩn xác trong quá trình kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường tại hiện trường sau khi dự án được phê duyệt.

Theo thiết kế, cảng Thung Nai được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các hạng mục bến tàu khách, công trình phụ trợ, sân bãi, cảnh quan, bãi đỗ xe và đường kết nối từ ĐT.435B. Cảng có công suất thiết kế 460.000 hành khách/năm, tiếp nhận tàu lớn nhất 300 ghế, với chi phí xây dựng khoảng 351 tỷ đồng.

Một vướng mắc khác liên quan đến quy hoạch cảng Thung Nai. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2020 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phê duyệt năm 2025 còn nội dung chưa thống nhất về chức năng sử dụng đất.

Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình đề xuất xem xét điều chỉnh quy hoạch phân khu, đồng thời cho phép thẩm định, phê duyệt dự án theo chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết đã được duyệt nhằm tránh kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư thêm 1 - 2 năm.

Đối với phương án quản lý, khai thác cảng Thung Nai sau đầu tư, chủ đầu tư đã phối hợp với chuyên gia ADB nghiên cứu ba mô hình gồm cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo hợp đồng O&M. Việc lựa chọn mô hình cụ thể sẽ được xem xét sau khi dự án được phê duyệt.

Theo tiến độ dự kiến thống nhất với đoàn công tác tiền thẩm tra của ADB, dự án cần được phê duyệt trong tháng 11/2026. ADB dự kiến chính thức thẩm tra khoản vay vào tháng 3/2027, đàm phán khoản vay tháng 9/2027, phê duyệt khoản vay tháng 2/2028 và ký hiệp định vay vào tháng 4/2028. Công trình dự kiến đấu thầu tháng 1/2028, khởi công tháng 5/2028.

Việc sớm hoàn tất các thủ tục và tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư mà còn duy trì các điều kiện tài chính của khoản vay ADB.

Đặc biệt, tiến độ dự án có liên quan trực tiếp đến kế hoạch triển khai cầu Hòa Bình 5 trên trục kết nối Hà Nội - Hòa Lạc - Hòa Bình - Sơn La.