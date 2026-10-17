Phú Thọ: Gỡ vướng cho doanh nghiệp, siết chặt kỷ cương hành chính

Sáng 16/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Chương trình Cà phê doanh nhân tuần thứ 42, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group trong quá trình triển khai Dự án Trường Tiểu học Tuệ Đức Xanh - Hùng Vương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Điểm nghẽn của dự án nằm ở việc xác định hình thức giao đất, cho thuê đất đối với khu đất rộng 9.816 m² tại Khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang. Đây là khu đất đã được Nhà nước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và san lấp đồng bộ, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Trong khi đó, Dự án Trường Tiểu học Tuệ Đức Xanh - Hùng Vương đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1910 ngày 28/7/2021. Việc xác định cơ chế sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật trở thành vấn đề cần làm rõ để có hướng giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Nông Trang đã trao đổi, phân tích các căn cứ pháp lý liên quan đến nguồn gốc đất, quá trình đầu tư hạ tầng và điều kiện giao đất, cho thuê đất.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Phú Thọ làm rõ cơ sở pháp lý liên quan đến hình thức quản lý, sử dụng quỹ đất dự án.

Các cơ quan chuyên môn thống nhất xác định, tại thời điểm hiện nay, khu đất dự kiến triển khai dự án thuộc trường hợp phải thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận sự nỗ lực, kiên trì của nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, đề xuất dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, nguyên nhân khiến việc giải quyết kiến nghị kéo dài thời gian qua chủ yếu xuất phát từ những cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất đối với hình thức giao đất, cho thuê đất cũng như nguồn gốc, tính chất pháp lý của khu đất.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group trình bày các vướng mắc, kiến nghị tại chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh, những quỹ đất đã được Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thành giải phóng mặt bằng, san lấp bằng nguồn vốn nhà nước phải được quản lý, khai thác theo đúng quy định về tài sản công và pháp luật đất đai.

Việc sử dụng nguồn lực này phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không thể tùy tiện áp dụng hình thức giao đất chỉ định.

Từ vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính của một số sở, ngành.

Đặc biệt, tình trạng sử dụng các cụm từ thiếu rõ ràng như “có thể”, “có thể xem xét” trong văn bản trả lời đã khiến doanh nghiệp khó xác định hướng xử lý, làm phát sinh những tranh luận, khiếu nại không đáng có.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước phải thể hiện rõ quan điểm và trách nhiệm trong từng nội dung tham mưu. Văn bản hành chính cần xác định dứt khoát “được”, hoặc “không được”, đồng thời viện dẫn đầy đủ, chính xác các căn cứ pháp lý. Không để cách diễn đạt chung chung, thiếu chính kiến trở thành rào cản trong quá trình giải quyết công việc, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.

Chương trình Cà phê doanh nhân tuần thứ 42 của UBND tỉnh Phú Thọ

Đối với những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, nhất là quy định chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024 cùng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chủ động xin ý kiến hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có cơ sở giải quyết thống nhất, đúng quy định.

Khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư, đồng chí Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn phải gắn với bảo đảm kỷ cương pháp luật, công bằng giữa các nhà đầu tư và hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai.

Trường hợp khu đất dự kiến thực hiện Dự án Trường Tiểu học Tuệ Đức Xanh - Hùng Vương không đủ điều kiện giao trực tiếp, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng đất công khai theo quy định. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những vị trí khác phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, triển khai dự án.