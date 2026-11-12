Phú Thọ gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, thúc tiến độ đầu tư 6 cụm công nghiệp

Nhiều dự án vướng mặt bằng

Theo Sở Công Thương Phú Thọ, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng 6 cụm công nghiệp, gồm: Hợp Thịnh, Đồng Thịnh, Trung Nguyên, Dũng Phong, Tân Phú và Tam Nông, tạo thêm quỹ đất sản xuất, thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo việc làm tại địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai.

Ban Quản lý dự án xã Hội Thịnh (tỉnh Phú Thọ) phối hợp chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án cụm công nghiệp Hợp Thịnh.

Tại cụm công nghiệp Hợp Thịnh, dự án có quy mô 45,48ha, tổng vốn đầu tư gần 538 tỷ đồng. Đến nay, diện tích đã lập, phê duyệt phương án bồi thường đạt 41,62ha; diện tích đã chi trả tiền bồi thường khoảng 40,7ha.

Dù đã có quyết định cho thuê đất đợt 1 với diện tích 32,38ha, nhà đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng trên thực địa, do còn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Nhà đầu tư đã ứng trước hơn 177 tỷ đồng phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12/2026.

Cụm công nghiệp Đồng Thịnh có quy mô 17,63ha, tổng vốn đầu tư 111,1 tỷ đồng. Tổng diện tích đất phải thu hồi là 13,63ha. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng 13,54ha (đạt 99,4%). Phần diện tích còn lại gần 900m2 cần xử lý để hoàn tất việc bàn giao đất.

Địa phương và các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành thủ tục giao đất đợt 1 trong tháng 12/2026, tạo điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch.

Trong khi đó, cụm công nghiệp Trung Nguyên có quy mô 19,77ha, tổng vốn đầu tư hơn 215 tỷ đồng. Diện tích đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường đạt 11,78ha, tương đương 64,3%.

Diện tích đã chi trả và bàn giao mặt bằng khoảng 7,83ha; ngoài ra, đã thực hiện thu hồi bắt buộc 1,37ha. Hiện còn khoảng 2,58ha liên quan đến 53 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Đáng chú ý, khoảng 3,98ha chưa thể kiểm kê do 68 tổ chức, hộ gia đình chưa phối hợp, khiến tiến độ hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

Phấn đấu khởi công dự án cụm công nghiệp Hợp Thịnh (xã Hội Thịnh) trong tháng 12/2026.

Tại cụm công nghiệp Dũng Phong, tổng diện tích dự án khoảng 59,94ha, trong đó diện tích cần thu hồi hơn 56,5ha. Đến nay, địa phương đã thu hồi khoảng 9,46ha, đạt 16,7%; kinh phí bồi thường hơn 32 tỷ đồng đã được chi trả cho 53/53 trường hợp.

Vướng mắc chủ yếu nằm ở nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ thừa kế, chuyển nhượng bằng giấy viết tay và tình trạng đất đang thế chấp. Đặc biệt, khoảng 14,54ha do doanh nghiệp Cao Phong trước đây quản lý vẫn chưa kiểm kê, cần rà soát, xác định rõ hồ sơ pháp lý.

Cụm công nghiệp Tân Phú có diện tích 62ha, trong đó khu vực mở rộng là 49,15ha. Địa phương đã công khai phương án bồi thường 20,7ha.

Một trong những khó khăn là trường hợp hộ dân có hơn 2.000 cây dó bầu trên diện tích hơn 9.000m², trong khi chưa có cơ sở đơn giá, phương pháp đo đếm và định giá phù hợp để xây dựng phương án bồi thường. Đây là nội dung cần sớm được hướng dẫn, tháo gỡ để không ảnh hưởng đến kế hoạch khởi công vào cuối tháng 12/2026.

Đối với cụm công nghiệp Tam Nông, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 591 tỷ đồng. Đến nay, phương án bồi thường đã phê duyệt 69,4/75ha, đạt khoảng 92,5%; diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng 62,3ha. Phần diện tích còn lại liên quan đến các hộ chưa nhận tiền bồi thường, đất công và việc di chuyển mồ mả. Địa phương đang tiếp tục vận động người dân, hoàn thiện phương án xử lý để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Giám đốc Sở Công thương Phú Thọ Trần Quang Tuấn báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất để khởi công các cụm công nghiệp với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp chiều 9/11.

Tập trung tháo gỡ từng dự án

Qua rà soát, Sở Công Thương Phú Thọ xác định, điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai 6 cụm công nghiệp hiện nay là tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đồng đều. Một số khu đất đã có quyết định cho thuê nhưng chưa được bàn giao trên thực địa. Bên cạnh đó, các thủ tục đất đai và hạ tầng kết nối cũng cần được đẩy nhanh.

Để bảo đảm mục tiêu khởi công 6 cụm công nghiệp trong quý IV/2026, Sở Công Thương đề nghị các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ khối lượng công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị.

Cụ thể, đối với cụm công nghiệp Hợp Thịnh, cần sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, bàn giao diện tích 32,38ha đã có quyết định cho thuê. Cụm công nghiệp Đồng Thịnh và Trung Nguyên tập trung hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất đợt 1 trong tháng 12/2026.

Tại cụm công nghiệp Dũng Phong, địa phương cần đẩy nhanh kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, phấn đấu hoàn thiện điều kiện mặt bằng từ 10-15ha trước ngày 10/12/2026.

Với cụm công nghiệp Tân Phú, các cơ quan chuyên môn cần sớm hướng dẫn phương pháp xác định giá trị cây trồng, tài sản trên đất để xây dựng phương án bồi thường phù hợp.

Đối với cụm công nghiệp Tam Nông, tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, xử lý diện tích đất công và hoàn tất phương án di chuyển mồ mả.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền địa phương, các chủ đầu tư cần chủ động bố trí nguồn vốn, chuẩn bị thiết bị, nhân lực và lựa chọn nhà thầu, bảo đảm thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, chủ động phối hợp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến mục tiêu khởi công đề ra.

Phân công rõ trách nhiệm, kiểm soát tiến độ từng cụm công nghiệp

Tại cuộc họp ngày 9/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ, chủ động phối hợp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến mục tiêu khởi công đề ra.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền cần tập trung giải quyết dứt điểm, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tiến độ thực hiện 6 cụm công nghiệp; lập bảng theo dõi cụ thể từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành. Tiến độ thực hiện phải được cập nhật hằng tuần, báo cáo Ban Chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, bồi thường, thủ tục đầu tư, xây dựng và môi trường. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất, hoàn thiện các điều kiện khởi công; hướng dẫn địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp lý và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Đối với UBND các xã có cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm chính về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Các địa phương phải khẩn trương rà soát, lập danh sách cụ thể những trường hợp còn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, biện pháp xử lý, người phụ trách và thời hạn hoàn thành, gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tập trung giải quyết các trường hợp tồn đọng; hoàn thiện hồ sơ bồi thường, thu hồi đất. Đối với những trường hợp cần thiết, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế theo đúng quy định. Diện tích đã giải phóng mặt bằng phải được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Về phía chủ đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả ngay sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và thông báo khởi công; chuẩn bị đầy đủ vốn, nhân lực, máy móc, nhà thầu sẵn sàng thi công tại khu vực đủ điều kiện.