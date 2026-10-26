Phú Thọ: Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tăng tốc các dự án giao thông ở Hòa Bình

Mặt bằng chưa thông, tiến độ thi công chịu áp lực

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình (tỉnh Phú Thọ), dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ, kết nối với quốc lộ 6 có chiều dài khoảng 4,36km, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 21,7ha, ảnh hưởng đến 460 thửa đất của 340 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, hơn 80 hộ bị ảnh hưởng đến đất ở, nhà ở.

Diện tích mặt bằng đã bàn giao tại dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ, kết nối với quốc lộ 6 là 18,2/21,7ha (đạt 84%).

Đến nay, dự án đã chi trả bồi thường cho 261/340 hộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 18 đợt và ban hành quyết định thu hồi đất 15 đợt, với tổng diện tích 20,39ha. Diện tích mặt bằng đã bàn giao là 18,2/21,7ha (đạt 84%), tương ứng chiều dài khoảng 3,56/4,36km.

Phần mặt bằng còn lại chưa giải phóng mặt bằng là 3,4ha (khoảng 80 hộ) tập trung tại một số vị trí thuộc phường Hòa Bình và khu vực nút giao Dân Chủ, phường Thống Nhất.

Đáng chú ý, đoạn Km0+220 - Km0+865 tại khu Thuỷ sản, phường Hoà Bình còn 08 hộ chưa nhận tiền bồi thường với lý do các hộ đề nghị thu hồi phần diện tích trùng lấn với dự án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh (kết hợp bãi đổ thải phục vụ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng).

Các bên chưa thống nhất phương án xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Trong thời gian tới, UBND phường Hoà Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động 08 hộ dân chưa đồng thuận.

Nếu các hộ vẫn cố tình không chấp hành sẽ xem xét thực hiện biện pháp cưỡng chế quyết định thu hồi đất để đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch. Đối với công tác tái định cư, dự án dự kiến bố trí cho khoảng 80 hộ tại khu tái định cư Đồng Trùng.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình, về tiến độ thi công dự án, tính đến ngày 18/10, giá trị thi công đạt 223,42/385,5 tỷ đồng, tương đương 58% giá trị xây lắp. Một số đoạn đã hoàn thành nền, móng và thảm bê tông nhựa C19; các hạng mục cống hộp, hệ thống thoát nước dọc và ngang cơ bản được triển khai.

Hai cầu Quy Hoạch và Suối Chăm cơ bản hoàn thành, trong khi một số đoạn tuyến vẫn đang thi công nền đường, xử lý đất yếu và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Tiến độ dự án còn chịu tác động bởi khó khăn trong khai thác, vận chuyển đất đắp. Đường tiếp cận khu vực khai thác đất đắp bị hạn chế, vướng mặt bằng và khoảng 210 ngôi mộ chưa di dời tại khu vực khai thác đất đắp, dẫn đến nguồn đất chưa đáp ứng tiến độ thi công.

Nguồn cung cấp cát, cấp phối đá dăm cũng hạn chế; giá nhiên liệu, vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, trong khi mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn qua khu vực ao nuôi thủy sản thường xuyên ngập nước.

Tính đến ngày 18/10, dự án được giao 173,922 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, bao gồm cả vốn kéo dài. Giá trị giải ngân là 46,809 tỷ đồng, đạt 26,9% kế hoạch.

Nguồn cung cấp đất đắp, cát, cấp phối đá dăm bị hạn chế; cùng với giá nhiên liệu, vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao đã làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ, kết nối với quốc lộ 6.

Cùng với dự án trên, dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ) cũng đang chịu áp lực về tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công.

Dự án có chiều dài khoảng 2,023km, tổng diện tích đất thu hồi 5,17ha của 249 hộ. Đến nay, đã chi trả cho 205/249 hộ với số tiền 19,397 tỷ đồng và bàn giao 5,03/5,17 ha diện tích đã Thông báo thu hồi đất cho chủ đầu tư (đạt tỉ lệ 90%).

Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 1,8km/2,023km (trong đó phường Hòa Bình là 0,3km, phường Thống Nhất là 1,5km). Còn 200m chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại phường Hòa Bình, công tác thẩm định phương án bồi thường đối với các hộ dân còn lại đang được triển khai. Phấn đấu hoàn thành công tác thẩm định phương án đối với 9 hộ gia đình trước ngày 25/10/2026.

Đối với 11 hộ còn lại, hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt phương án trước ngày 10/11/2026. Tại phường Thống Nhất phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường cho 15 hộ trước ngày 02/11/2026 và ban hành quyết định thu hồi đất trước ngày 05/11/2026.

Giá trị xây lắp của dự án mới đạt 93,76/385,514 tỷ đồng, tương đương 24,3%. Hiện nhà thầu thi công nền, mặt đường đoạn Km1+000 - Km1+800 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đoạn Km0+000 - Km0+891.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình, tiến độ thi công dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc, phê bình, xử lý vi phạm hợp đồng và yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm mũi thi công.

Nhà thầu cam kết thực hiện khối lượng khoảng 12,5 tỷ đồng trong tháng 10, 14,1 tỷ đồng trong tháng 11 và 25 tỷ đồng trong tháng 12, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trước ngày 31/12/2026.

Dự án được giao 90,317 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, trong đó có vốn kéo dài. Đến ngày 18/10, giá trị giải ngân đạt 26,375 tỷ đồng, tương đương 29,2% kế hoạch.

Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ) còn 200m chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án ODA giải ngân thấp, cần tháo gỡ đồng bộ

Dự án Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, đồng thời gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đấu thầu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình, dự án đã giải phóng mặt bằng được 8,92/76,7ha, đạt 11,72%, với tổng số tiền chi trả 40,73 tỷ đồng.

Tại phường Hòa Bình, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 905 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 28,6ha. Tuy nhiên, mới kiểm kê xong 351 trường hợp, đạt 38,78%.

Phương án bồi thường được phê duyệt cho 54 trường hợp, diện tích thu hồi 0,8/59,9ha, tương ứng 1,34%, với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng.

Tại phường Thống Nhất, phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 168 trường hợp, diện tích thu hồi 8,47/16,2ha, đạt 52,28%, với kinh phí khoảng 32,73 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến nay vẫn còn 1.333/1.523 hộ chưa được chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có khoảng 600 hộ thuộc diện tái định cư.

Nhiều trường hợp còn vướng sai lệch hồ sơ địa chính, chưa xác minh đầy đủ nguồn gốc đất, tài sản trên đất hoặc chưa phối hợp kiểm đếm. Những vấn đề này khiến quá trình lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường chưa đạt yêu cầu tiến độ.

Đến ngày 16/10/2026, công tác điều chỉnh trích đo địa chính toàn dự án đã hoàn thành. Các đơn vị đang chuẩn bị kiểm đếm bổ sung phục vụ xây dựng khu nghĩa trang tập trung và di dời mồ mả.

Bên cạnh khó khăn về mặt bằng, công tác đấu thầu xây lắp cũng chưa thể triển khai theo kế hoạch. Hồ sơ mời thầu đã được gửi nhà tài trợ xem xét qua 3 lần, gần nhất vào ngày 25/9/2026, nhưng đến nay Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình chưa nhận được ý kiến "không phản đối" của nhà tài trợ nên chưa đủ điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo kế hoạch.

Do hồ sơ phải đáp ứng đồng thời yêu cầu của hiệp định vay và quy định pháp luật Việt Nam, việc kéo dài thời gian xem xét đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ lựa chọn nhà thầu, khởi công và giải ngân vốn.

Về tiến độ giải ngân vốn của dự án, năm 2026, dự án được giao 443,473 tỷ đồng kế hoạch vốn, bao gồm 348,540 tỷ đồng vốn năm 2026 và 94,933 tỷ đồng vốn kéo dài. Giá trị giải ngân mới đạt 70,170 tỷ đồng, tương đương 15,8% kế hoạch.

Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hoà Bình cũ, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình trước ngày 31/12/2026.

Để tháo gỡ khó khăn, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phường Hòa Bình, Thống Nhất khẩn trương xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện kiểm đếm, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ cần có văn bản đề nghị nhà tài trợ ưu tiên xem xét hồ sơ mời thầu, sớm có ý kiến không phản đối; trường hợp cần thiết, tổ chức làm việc trực tiếp để thống nhất phương án và thời hạn xử lý.

Đối với dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6 và dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, các đơn vị kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về hồ sơ đất đai, bồi thường và tái định cư.

Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn cung vật liệu và thủ tục đầu tư được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công liên tục, nâng cao khối lượng thực hiện, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn.