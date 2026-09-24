Phú Thọ gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại

Thay vì chỉ trao đổi những vấn đề chung, nhiều vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được doanh nghiệp đưa ra bàn thảo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại

Nổi bật là những khó khăn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện chính sách thuế, trong đó có việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Đây cũng là những vấn đề doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án và hoạt động sản xuất.

Hạ tầng phục vụ các khu, cụm công nghiệp tiếp tục là mối quan tâm lớn. Doanh nghiệp đề xuất tỉnh đầu tư thêm các tuyến giao thông kết nối, trạm điện, hệ thống xử lý nước thải; đồng thời hoàn thiện hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của các dự án đang và sẽ triển khai.

Lãnh đạo Tập đoàn Amata kiến nghị nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng

Bài toán nhân lực cũng được đặt ra khi doanh nghiệp mong muốn có mạng lưới liên kết, cung ứng lao động ổn định, đặc biệt là lao động chất lượng cao. Đi cùng với đó là nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và hệ thống vận tải công cộng phục vụ người lao động.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt kết nối Phú Thọ với các tỉnh, thành lân cận, bố trí thêm điểm dừng, đỗ và khu vực đỗ xe tập trung tại các khu công nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Ở góc độ dài hạn, doanh nghiệp cho rằng dư địa thu hút đầu tư công nghiệp của Phú Thọ còn lớn. Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, địa phương cần có chính sách đủ sức hấp dẫn các dự án công nghệ cao, qua đó từng bước hình thành các chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ lớn.

Việc tiếp cận thông tin phục vụ đầu tư cũng được doanh nghiệp quan tâm. Các ý kiến đề nghị thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị, nông thôn cần được cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch; những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án cần được hướng dẫn, xử lý sớm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, những cuộc đối thoại trước đó đã tạo ra chuyển biến nhất định trong xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Trong 69 kiến nghị được ghi nhận sau hội nghị đối thoại năm 2025, đến nay 53 nội dung đã được giải quyết.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Trong 8 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Phú Thọ cơ bản ổn định và phát triển, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao và nhiều dự án, công trình được khởi công.

Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh nhìn nhận vẫn còn những vấn đề kéo dài hoặc xử lý chưa đạt tiến độ như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Vì thế, yêu cầu đặt ra tại cuộc đối thoại lần này không chỉ là tiếp nhận kiến nghị mà phải gắn từng vấn đề với cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị

Ngay tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời xác định hướng giải quyết đối với từng nhóm kiến nghị. Những nội dung chưa thể xử lý ngay phải có phương án và lộ trình cụ thể, tránh tình trạng kiến nghị được ghi nhận nhưng chậm chuyển biến trên thực tế.

Một trong những giải pháp được Phú Thọ đặt trọng tâm trong thời gian tới là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư.

Các cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với dự án trọng điểm được yêu cầu triển khai hiệu quả hơn, song song với việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tinh thần được người đứng đầu UBND tỉnh đặt ra là bộ máy hành chính phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, chủ động tìm và tháo gỡ những điểm nghẽn thay vì chờ doanh nghiệp phát sinh khó khăn mới xử lý.

Để các cam kết sau đối thoại không dừng ở hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh được giao theo dõi, rà soát những vấn đề còn tồn tại, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu phương án giải quyết.

Những kiến nghị vượt thẩm quyền địa phương, đặc biệt liên quan đến chính sách của Trung ương, sẽ được phân loại theo từng nhóm để xác định cơ quan có thẩm quyền và đề xuất xem xét, tháo gỡ. Kênh trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân” cũng tiếp tục được duy trì.

Ở chiều ngược lại, tỉnh Phú Thọ mong muốn các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hút đầu tư cũng được đặt song hành với yêu cầu bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và lợi ích của cộng đồng.

Thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo tỉnh đưa ra tại cuộc đối thoại là khó khăn của doanh nghiệp phải được nhận diện sớm, xác định đúng địa chỉ xử lý và gắn với tiến độ giải quyết cụ thể, qua đó biến đối thoại thành những chuyển biến thực tế trong môi trường đầu tư, kinh doanh tại Phú Thọ.