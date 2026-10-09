Phú Thọ giữ nhịp tăng trưởng, hướng tới mục tiêu 11%

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì hội nghị.

Ngày 9/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị hành chính tháng 9/2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và đồng chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bức tranh kinh tế Phú Thọ sau 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. GRDP tăng 10,16% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 48.000 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 2,4 tỷ USD, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả khả quan. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh giải ngân 12.098,4 tỷ đồng, tương đương 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Trên nền tảng kết quả đạt được, hội nghị tập trung nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhất là tiến độ đầu tư công, các dự án tồn đọng kéo dài, công tác quản lý đất đai, tài sản công dôi dư và việc chuẩn bị nguồn lực cho các dự án năm 2027.

Các đại biểu cũng phân tích dư địa tăng trưởng công nghiệp, thương mại, khả năng thu ngân sách và những giải pháp thúc đẩy phát triển trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đưa các quyết sách vào thực tiễn, lấy năng suất, sức cạnh tranh, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 11%, Phú Thọ đặt ra kịch bản tăng trưởng quý IV đạt 13,5%, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt ngay từ tháng 10, với kịch bản điều hành cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xử lý dự án tồn đọng để giải phóng nguồn lực phát triển. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, sắp xếp nhà, đất dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí; hoàn thiện đề án vị trí việc làm, sắp xếp trường học phù hợp thực tiễn; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đặc biệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính phải được tăng cường, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ; chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng 11%, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy các dự án công nghiệp tạo năng lực sản xuất mới; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, hạ tầng giao thông và tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu.

Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phải đi vào thực chất. Các cơ chế như “Luồng xanh”, chương trình Cà phê doanh nhân và hoạt động đối thoại doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy hiệu quả, chuyển từ tiếp nhận, trả lời kiến nghị sang giải quyết dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh tiếp tục chú trọng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực cùng quyết tâm đổi mới phương thức điều hành, Phú Thọ đang dồn lực cho chặng nước rút năm 2026, hướng tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, đồng thời tạo dư địa và động lực phát triển cho năm 2027.