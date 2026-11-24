Nhiều hoạt động văn hóa độc đáo được tỉnh Phú Thọ tái hiện qua các chương trình văn hóa nghệ thuật nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Nổi bật là việc thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719). Qua đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một được nghiên cứu, phục hồi, gìn giữ và từng bước phát huy trong đời sống cộng đồng.

Phát huy giá trị di sản bản địa

Sau hợp nhất, không gian văn hóa Phú Thọ được mở rộng, hội tụ những giá trị đặc sắc của vùng đất cội nguồn dân tộc, văn hóa đồng bằng Bắc Bộ và miền núi Tây Bắc. Đây không chỉ là vốn quý làm nên chiều sâu văn hóa vùng Đất Tổ, mà còn là nguồn lực để phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Phú Thọ giàu bản sắc.

Trong bức tranh đa dạng ấy, Pà Cò là một ví dụ về việc gắn gìn giữ văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế cộng đồng. Sau sáp nhập, xã có hơn 11.500 nhân khẩu sinh sống tại 18 thôn, xóm, trong đó người Mông chiếm khoảng 65% dân số. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững là hướng đi quan trọng đối với vùng cao. Từ đó, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông được gìn giữ, khôi phục và từng bước phát huy.

Nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong, nhuộm chàm được khôi phục, không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Cùng với đó, các lễ hội, nghi lễ truyền thống, tiêu biểu là Lễ hội Gầu Tào - lễ hội lớn của người Mông được duy trì, góp phần bảo tồn, gìn giữ không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh cho biết, nhờ chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, nhiều nghề truyền thống, lễ hội và sinh hoạt dân gian của người Mông được duy trì, khôi phục. Một số hộ đã đưa nghề dệt thổ cẩm vào phát triển du lịch, mở homestay đón khách nhằm tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Còn tại Toàn Thắng, xã đã xây dựng kế hoạch gắn việc tổ chức lễ hội thường niên với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành một chuỗi sản phẩm du lịch, nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nguồn lực từ các chương trình, dự án, trong đó có Chương trình 1719, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, như đầu tư thiết chế văn hóa, hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, khuyến khích người dân gìn giữ nghề truyền thống... Hiện, xã có 35 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, 100% xóm có nhà văn hóa cộng đồng, các đội văn nghệ dân gian, câu lạc bộ văn hóa truyền thống duy trì hoạt động thường xuyên. Qua đó, vừa bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, trang phục,… vừa phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của địa phương.

Bồi đắp nguồn lực, tiếp nối mạch nguồn di sản

Cùng với phục hồi các giá trị di sản, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” còn tạo nguồn lực quan trọng để Phú Thọ bồi dưỡng, phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa và những người trực tiếp thực hành, trao truyền di sản trong cộng đồng.

Theo kết quả triển khai giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã tổ chức trên 50 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ khảo sát, kiểm kê, sưu tầm tư liệu 834 di sản văn hóa. Đồng thời, khôi phục, phục dựng bảo tồn 1 lễ hội truyền thống; 2 lễ hội truyền thống được khôi phục, bảo tồn và xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ xây dựng hơn 40 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn bản; hỗ trợ mua sắm thiết bị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Những kết quả này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận, thực hành văn hóa truyền thống và nâng cao vai trò chủ thể của đồng bào trong bảo tồn di sản.

Từ nguồn lực và các hoạt động hỗ trợ đó, nhiều nghệ nhân, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò truyền dạy tại cơ sở. Đơn cử như Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Hoạch là một trong những người dành nhiều tâm huyết gìn giữ nghệ thuật múa trống đu của người Mường tại xã Yên Lập. Từ năm 1986 đến nay, ông đã truyền dạy cho hơn 600 học viên, đồng thời tập hợp đội văn nghệ dân gian gồm 15 thành viên để duy trì luyện tập, biểu diễn tại địa phương.

Năm 2023, việc bảo tồn nghệ thuật dân gian Mường tại Yên Lập tiếp tục được triển khai thông qua lớp truyền dạy múa trống đu, múa sênh tiền và Hò đu với 274 học viên là nghệ nhân, cán bộ văn hóa, thành viên các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân tộc Mường tại các xã Yên Lập, Thượng Long và Minh Hòa tham gia. Riêng lớp múa trống đu có 88 học viên do Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Hoạch cùng 11 nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Qua đó, những làn điệu, kỹ năng diễn xướng dân gian được trao truyền ngay trong cộng đồng, góp phần tạo lực lượng kế cận cho di sản.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nguyễn Hùng Cường, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống và vai trò của nghệ nhân đồng bào DTTS. Trong đó, chú trọng khảo sát, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng học liệu và tổ chức truyền dạy tiếng nói, chữ viết, văn hóa truyền thống; khôi phục, phục dựng nhạc cụ, trang phục, loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống tiêu biểu.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, số hóa dữ liệu phục vụ kiểm kê, nghiên cứu, lưu giữ và phát huy giá trị di sản, nhất là những loại hình có nguy cơ mai một; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa dân gian, đội văn nghệ thôn, bản, tổ chức lễ hội, giao lưu và trình diễn văn hóa truyền thống, góp phần tạo môi trường để cộng đồng thực hành và trao truyền di sản. Đáng chú ý, Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 có 70% lễ hội truyền thống tiêu biểu được phục hồi, duy trì tổ chức thường niên gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu này góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo môi trường để cộng đồng chủ động gìn giữ và trao truyền di sản.