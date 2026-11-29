Theo Ban Tổ chức, thành tích này khẳng định dấu ấn của học sinh địa phương tại sân chơi công nghệ quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả thúc đẩy giáo dục STEM (mô hình dạy học liên môn kết hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, phát triển năng lực số và đổi mới sáng tạo trong nhà trường.

Đội thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ, Việt Nam) giành giải Vô địch bảng Master tại Chung kết AIROC Quốc tế 2026. Ảnh: BTC

Dấu ấn nổi bật nhất của cuộc thi thuộc về đội tuyển Trường THPT Chuyên Hùng Vương khi giành cả ba vị trí cao nhất tại Bảng Ưu tú (Master), gồm giải Vô địch, Á quân 1 và Á quân 2. Ở các bảng thi khác, học sinh Việt Nam cũng đạt nhiều thành tích đáng chú ý. Can Tho University Elite High School giành giải Vô địch Bảng Mở; Tiểu học Bình Thủy – Phân hiệu 2 (TP Cần Thơ) vô địch cả Bảng Sơ cấp và Trung cấp. Bảng Cao cấp thuộc về đội SMJK Katholik (Malaysia).

Với chủ đề “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đặt thí sinh vào tình huống các đô thị tương lai đối mặt với ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Học sinh phải điều khiển robot tự hành kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật phân tích.

Theo định hướng Physical AI - Trí tuệ nhân tạo vật lý, cuộc thi yêu cầu thí sinh vận dụng cảm biến nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán đưa ra quyết định và kết nối thiết bị thông qua IoT. Qua đó, các em phát triển tư duy logic, kỹ năng lập trình, làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đáng chú ý, toàn bộ các bảng thi sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng nền tảng robot do doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Leanbot tích hợp Robotics, IoT và AI, kết hợp hệ sinh thái Pythaverse cùng công nghệ Digital Twin, cho phép học sinh mô phỏng, thử nghiệm thuật toán trước khi vận hành robot thực tế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 bày tỏ tự hào khi sản phẩm công nghệ Make in Vietnam được sản xuất tại Phú Thọ trở thành nền tảng để học sinh nhiều quốc gia cùng tranh tài.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải ngày 29/11, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh việc đăng cai cuộc thi là hoạt động thiết thực thúc đẩy giáo dục STEM, phát triển năng lực số, mở rộng cơ hội học tập, sáng tạo và hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ tự hào khi sản phẩm công nghệ Make in Vietnam được sản xuất tại Phú Thọ trở thành nền tảng để học sinh nhiều quốc gia cùng tranh tài.

Theo ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, ngành giáo dục sẽ tiếp tục thúc đẩy STEM, tăng cường ứng dụng AI, IoT và Robotics trong các câu lạc bộ tại trường học. Tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, chú trọng nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

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Chia sẻ sau Cuộc thi, em Trịnh Xuân Sơn, học sinh lớp 11 Toán C, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành viên đội FreeWorld đã bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi đạt được mục tiêu đặt ra. Quá trình tham gia giúp học sinh Trịnh Xuân Sơn có thêm tích lũy kiến thức lập trình, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phân tích, phân chia nhiệm vụ.

Bên cạnh thi đấu, STEM Carnival với các gian hàng khoa học công nghệ, giáo dục, sản phẩm OCOP (hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, mang đặc trưng văn hóa hoặc lợi thế vùng miền) và hoạt động trải nghiệm văn hóa đã góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ. Tại lễ tổng kết, Phú Thọ cũng chuyển giao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah (Malaysia).

Việc tổ chức thành công AIROC 2026 góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ sân chơi quốc tế này, giáo dục STEM được thúc đẩy gắn với thực hành, sáng tạo và làm chủ công nghệ, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ có năng lực số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

AIROC 2026 đã quy tụ khoảng 200 đội đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.