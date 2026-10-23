Phú Thọ: Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo khai thác đất trái phép

Theo kết quả điều tra, ngày 30/1/2026, UBND xã Hoàng Cương cấp giấy xác nhận thu hồi khoáng sản số 01 đối với hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ việc cải tạo đất của ông Trần Văn Tuân và bà Tống Thị Thắm, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 54, thuộc khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương.

Diện tích được xác nhận thu hồi là 577 m², với khối lượng đất 3.356 m³, tương đương 4.329,54 m³ khối nổi sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở 1,29. Số đất sau thu hồi được vận chuyển đến dự án xây dựng Khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố đối với Trần Văn Thành. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành (sinh năm 1979, trú tại khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương), Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ, bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân công sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt ranh giới và khối lượng được xác nhận.

Cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng đất bị khai thác ngoài phạm vi cho phép là 9.038,67 m³ khối nổi, trên diện tích 2.134,01 m², thuộc các thửa đất số 126, 137, 127, 156 và 172, cùng tờ bản đồ số 54. Số đất này được bán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T.L. cùng một số hộ dân trên địa bàn.

Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự, tổng giá trị khối lượng đất san lấp thuộc nhóm khoáng sản nhóm IV bị khai thác trái phép là 542.320.200 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Văn Thành về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, theo khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.