Phú Thọ giải ngân hơn 9.200 tỷ đồng vốn đầu tư công

Trong đó, số vốn giải ngân cho các công trình, dự án đạt hơn 8.544 tỷ đồng; vốn cấp bằng lệnh chi gần 664 tỷ đồng. Đối với các công trình, dự án cấp tỉnh, số vốn giải ngân đạt 2.534 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết.

Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối vùng.

Ban Quản lý dự án 3 khu vực đã giải ngân tổng số vốn 2.148 tỷ đồng. Cụ thể, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ giải ngân 148/756 tỷ đồng, đạt 19%; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình giải ngân 1.016/2.336 tỷ đồng, đạt 44%; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc giải ngân 984/3.484 tỷ đồng, đạt 28%.

Ở cấp xã, số vốn giải ngân đạt hơn 6.067/8.871 tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch được giao. Có 123 xã, phường đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, trong đó, 66 đơn vị giải ngân trên 65%. Tuy nhiên, 25 xã, phường có kết quả thấp hơn mức bình quân; 2 xã giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.

Thời gian tới, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Vốn của các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân theo kế hoạch sẽ được điều chuyển sang những dự án có nhu cầu và tiến độ tốt. Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đối với các dự án dự kiến khởi công năm 2027, bảo đảm đủ điều kiện triển khai ngay từ đầu năm.