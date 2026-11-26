Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2026, Hà Thị Thập đưa ra thông tin bản thân có khả năng thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Để tạo lòng tin, Thập hứa hẹn có thể giải quyết nhanh chóng các thủ tục như tách thửa, sang tên, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều người đã chuyển tiền cho Thập để nhờ thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai bị can Hà Thị Thập. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thập không thực hiện công việc như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định bị can đã chiếm đoạt tổng cộng 756 triệu đồng của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can Hà Thị Thập về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và những cá nhân có liên quan.