Phú Thọ gặp mặt gần 600 đại biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Thọ

Phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị đề cao vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Trước khi hợp nhất, 3 địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đều có những thành quả, kinh nghiệm đáng trân trọng trong phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Phú Thọ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, liên kết sản xuất và phát triển lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đứng thứ 15 về diện tích, thứ 11 về dân số trong 34 tỉnh, thành phố cả nước, có điều kiện hình thành không gian đầu tư và thị trường thống nhất từ vùng Thủ đô đến cửa ngõ Tây Bắc. Nền tảng công nghiệp, đô thị, dịch vụ cùng tiềm năng nông nghiệp, năng lượng, du lịch, tạo điều kiện phát huy lợi thế liên kết sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị, mở rộng cơ hội đầu tư và thị trường cho doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lớn mạnh, đóng góp thêm vốn đầu tư cho phát triển. Toàn tỉnh có trên 42 nghìn doanh nghiệp đăng ký; trong 9 tháng năm 2026, có gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, gần 860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ; vốn DDI đạt gần 84 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và thị trường năm 2026 có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, giữ vững thị trường, mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, tích cực tạo việc làm, chăm lo người lao động, tham gia bảo đảm an sinh xã hội; đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 10,01%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc; xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình gặp mặt

Thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Phú Thọ nằm trong nhóm 12 địa phương dẫn đầu cả nước với tốc độ tăng trưởng trên 10%. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm 2026, quý IV tỉnh cần đạt mức tăng trưởng 13,5%; đồng thời tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu 11% trong năm 2027. Đây là nhiệm vụ đặt ra áp lực rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Đề cập đến tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận, trong đó tập trung vào 3 nhóm: Các nghị quyết tạo nền tảng, điều kiện phát triển về thể chế, khoa học công nghệ, năng lượng; các nghị quyết phát huy sức mạnh của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các nghị quyết mở rộng thị trường và không gian phát triển. Đồng thời, cần nhìn nhận khách quan những khó khăn của kinh tế tư nhân, nhất là các vướng mắc về thủ tục, chi phí vốn, hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng: Nuôi dưỡng khát vọng phát triển lớn mạnh, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành những doanh nghiệp đầu đàn và thương hiệu mạnh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, làm chủ công nghệ; lấy con người và văn hóa kinh doanh làm nền tảng, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội; tăng cường liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn; xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, thượng tôn pháp luật, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo.

Đối với cấp ủy, chính quyền, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương; rà soát, cập nhật Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn từng chỉ tiêu, động lực tăng trưởng với dự án, nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ cụ thể. Tập trung khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, chủ động định hình không gian phát triển mới, hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao kỷ luật, chất lượng thực thi công vụ, duy trì đối thoại thực chất và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tinh thần “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ vươn mình” trở thành phương châm hành động thường xuyên; chính quyền đồng hành bằng sự liêm chính, minh bạch, hiệu quả; doanh nghiệp đồng hành bằng đầu tư, đổi mới, tạo việc làm và trách nhiệm, cùng hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình gặp mặt

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao và chân thành cảm ơn những đóng góp, sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với Phú Thọ trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 mở đầu chặng đường phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 - 2030, đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045. Mục tiêu tăng trưởng cao và tầm nhìn dài hạn đòi hỏi Phú Thọ phải huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyển vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, phát huy hiệu quả hạ tầng, giảm chi phí và nâng cao năng suất.

Với tinh thần đồng hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài, trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành theo 5 trọng tâm là: Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá. 5 trọng tâm được triển khai đồng bộ, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của UBND tỉnh. Kỷ cương để bảo đảm trách nhiệm; Kiến tạo để củng cố niềm tin; Khơi thông để giải phóng nguồn lực; Kết nối để phát huy sức mạnh tổng hợp; Đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực phát triển mới. Tinh thần xuyên suốt là hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện đến cùng; lấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống ngày càng tốt hơn của Nhân dân làm thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền.

Trong chặng đường phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên; tích cực đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp và chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút, phát triển, giữ chân lao động có năng lực; đề cao đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân, nhà đầu tư tiếp tục phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức sáng tạo, đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu chiến lược; chủ động hiến kế khai thác dư địa tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia giải quyết các bài toán lớn về khoa học, công nghệ của tỉnh; tham gia làm giàu dữ liệu, phát triển giải pháp phân tích, dự báo phục vụ giám sát, điều hành tăng trưởng; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân.

Đối với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và các hội, hiệp hội doanh nghiệp, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực sự là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt, phản ánh những khó khăn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc chung; nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên về pháp lý, quản trị, công nghệ, nhân lực và thị trường, thúc đẩy liên kết, hợp tác để các doanh nghiệp cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Đất Tổ sẽ tạo nên những đột phá trong sản xuất, kinh doanh; cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Phú Thọ giàu mạnh, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng trình bày Diễn văn kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại chương trình, 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Các doanh nghiệp trao kinh phí ủng hộ an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Tại chương trình, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp kinh phí ủng hộ an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sự đồng hành của doanh nhân, doanh nghiệp với cộng đồng.