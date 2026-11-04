Phú Thọ gắn sinh hoạt chi bộ với giải quyết nhiệm vụ ở cơ sở

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh dự sinh hoạt tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Phù Chính, xã Thổ Tang.

Những băn khoăn về đường giao thông, nước sạch hay vệ sinh môi trường đều có thể trở thành nội dung để chi bộ bàn bạc, tìm hướng giải quyết. Tại Phú Thọ, yêu cầu nâng chất lượng sinh hoạt đang được cụ thể hóa từ việc lựa chọn vấn đề sát cơ sở đến xác định trách nhiệm của từng Đảng viên.

Đưa việc cơ sở vào sinh hoạt

Trong kỳ sinh hoạt tháng 11/2026, tại Chi bộ thôn Phù Chính, xã Thổ Tang, các Đảng viên đề nghị quan tâm đầu tư giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nước sạch và bồi dưỡng kỹ năng số. Những kiến nghị gắn với đời sống giúp nội dung thảo luận hướng vào nhu cầu của khu dân cư.

Chi bộ cũng nhìn nhận hạn chế khi một số Đảng viên cao tuổi gặp khó khăn trong ứng dụng công nghệ, Đảng viên trẻ chưa tích cực phát biểu xây dựng nghị quyết. Việc chỉ ra những điểm còn yếu đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để Đảng viên tham gia đóng góp, cùng chịu trách nhiệm với công việc chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Phù Chính, xã Thổ Tang.

Dự sinh hoạt ngày 3/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh đề nghị chi bộ phát huy dân chủ, đoàn kết, tinh thần gương mẫu; gắn đánh giá Đảng viên với kết quả nhiệm vụ được giao. Ông Bùi Đức Hinh đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Từ những kiến nghị tại Phù Chính, có thể thấy sự cần thiết của việc kết nối thảo luận với quá trình xử lý sau cuộc họp. Vấn đề thuộc trách nhiệm của thôn cần có người theo dõi, còn nội dung vượt thẩm quyền cần được phản ánh để cơ quan có trách nhiệm xem xét.

Cùng ngày, tại Chi bộ thôn 8, xã Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu mỗi kỳ sinh hoạt lựa chọn vấn đề thiết thực, nhất là việc khó, việc mới, những điều người dân quan tâm. Đảng viên được khuyến khích thẳng thắn góp ý, đề xuất giải pháp trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm.

Yêu cầu ấy gắn với việc xác định rõ nhiệm vụ, phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả sau sinh hoạt. Đảng ủy xã được đề nghị phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt, nắm tình hình, hỗ trợ chi bộ tháo gỡ khó khăn, đồng thời lắng nghe kiến nghị về đất đai, môi trường, an ninh, trật tự.

Sự hiện diện của cấp ủy cấp trên vì thế cần gắn với hỗ trợ chi bộ nhận diện công việc và những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Khi ý kiến từ khu dân cư được tiếp nhận đầy đủ, việc chỉ đạo có thêm căn cứ để sát với điều kiện từng địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn dự sinh hoạt Chi bộ thôn 8, xã Thanh Thủy.

Ở Hạ Hòa, nội dung sinh hoạt tháng 11 tại các chi bộ thôn 1 và thôn 6 cũng hướng đến những việc gần gũi với người dân. Bên cạnh đánh giá nhiệm vụ tháng trước, Đảng viên thảo luận về phát triển kinh tế, sản xuất cây trồng vụ đông, giữ gìn an ninh và chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những nội dung ấy cho thấy yêu cầu đưa nhiệm vụ của địa phương vào sinh hoạt cần được thực hiện linh hoạt theo từng thời điểm. Với khu dân cư, nghị quyết càng sát công việc trước mắt, Đảng viên càng có cơ sở để tham gia bàn bạc và vận động người dân cùng thực hiện.

Rõ nhiệm vụ, sát trách nhiệm

Để ý kiến thảo luận được tiếp nối bằng hành động, việc phân công cần đủ cụ thể và có cơ chế theo dõi. Đây cũng là nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đặt ra trong Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 6/3/2026 về tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Theo yêu cầu của tỉnh, nhiệm vụ giao cho Đảng viên hằng tháng phải được thể hiện bằng văn bản trong sổ nghị quyết hoặc văn bản riêng. Cấp ủy định kỳ đánh giá kết quả trong sinh hoạt chi bộ, đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện làm căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại Đảng viên hằng năm.

Việc ghi rõ nhiệm vụ giúp chi bộ có căn cứ nhìn lại phần việc đã làm, những nội dung còn chậm và trách nhiệm liên quan. Với người được phân công, đó cũng là cơ sở để chủ động phối hợp, báo cáo khó khăn và đề xuất hỗ trợ khi cần thiết.

Đảng viên Chi bộ thôn Phù Chính, xã Thổ Tang phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026.

Tại xã Bản Nguyên, cách tổ chức sinh hoạt theo một vấn đề cụ thể được thể hiện ở Chi bộ thôn Vĩnh Mộ 2. Ngày 28/10, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giải pháp, trách nhiệm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Dự án Gò Dâu, Gò Táo.

Qua thảo luận, chi bộ thống nhất phân công Đảng viên phối hợp với Ban quản lý dự án, trưởng thôn và các đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, vận động 11 hộ chưa hoàn thành kiểm kê cùng các gia đình có 5 ngôi mộ chưa đồng ý di chuyển. Thời gian, cách thức thực hiện và việc báo cáo tiến độ với Đảng ủy xã cũng được xác định.

Cách làm này cụ thể hóa bước chuyển từ bàn giải pháp sang giao việc và theo dõi. Những vướng mắc vẫn cần tiếp tục được giải quyết đúng quy định, song việc xác định đầu mối đã tạo cơ sở để chi bộ kiểm tra trách nhiệm thực hiện.

Để duy trì nền nếp ấy, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người trực tiếp điều hành sinh hoạt là điều cần thiết. Ngày 23/4/2026, Trung tâm Chính trị xã Tam Nông tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư chi bộ của Tam Nông, Vạn Xuân và Thọ Văn, với 104 học viên.

Nội dung gồm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ quản lý và phát triển Đảng viên. Việc bồi dưỡng gắn với Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến kỳ sinh hoạt tháng 11, tại các chi bộ thôn 1, thôn 6 của Tam Nông, lãnh đạo Đảng ủy xã tiếp tục dự, nắm tình hình; Đảng viên thôn 1 góp ý về phát triển kinh tế, an ninh và cảnh quan nông thôn.

Từ chuẩn bị nội dung đến điều hành thảo luận, giao việc và kiểm tra, mỗi khâu đều cần được thực hiện thường xuyên. Khi trách nhiệm của chi bộ và Đảng viên được thể hiện bằng công việc cụ thể, sinh hoạt Đảng có thêm điều kiện gắn với đời sống, góp phần củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng.