Phú Thọ: Gắn phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy với mục tiêu chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, thời gian qua, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng tiếp tục mở rộng trong nhiều lĩnh vực.

Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo Thứ trưởng, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là các địa phương - nhất là các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc - cần tiếp tục gắn việc phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai thực chất, từ thí điểm sang phổ cập, từ nhận thức về khái niệm sang sử dụng thường xuyên trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, tốc độ phổ cập chữ ký số đang có sự tăng trưởng rõ rệt. Ông Đào Quang Đức, đại diện NEAC, cho biết đến cuối tháng 8/2026, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 48,65% dân số trưởng thành, tăng đáng kể so với mức 38,2% vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh về số lượng, quá trình phổ cập chữ ký số vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết như niềm tin của người sử dụng, chi phí, phạm vi ứng dụng cũng như việc hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong những giao dịch cụ thể của đời sống hằng ngày.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn cùng nhiều tiềm năng mới.

Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện tỉnh Phú Thọ đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng và các nền tảng số; từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Phú Thọ triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh tế số.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy ngày càng giữ vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền thông suốt, hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện. Trước mắt, có thể lựa chọn một số xã để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả, làm cơ sở nhân rộng; đồng thời tổ chức khảo sát, đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã.

Bên cạnh đó, địa phương đề nghị nghiên cứu thêm các giải pháp thúc đẩy kinh tế số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng chiếm tỷ trọng lớn tại địa phương - qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng cho kinh tế số của tỉnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là giới thiệu các giải pháp ứng dụng cụ thể nhằm đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy vào hoạt động thực tế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đại diện IntrustCA, VNPT-CA và Viettel-CA đã giới thiệu các giải pháp ký số từ xa trong văn phòng số; tích hợp chữ ký số vào quy trình xử lý, phê duyệt văn bản; ứng dụng chữ ký số và dịch vụ tin cậy trong giao kết, quản lý hợp đồng điện tử. Qua đó, việc ký kết và xử lý công việc trên môi trường số được thực hiện thuận tiện, liền mạch hơn.

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng.

Đây được xem là bước cụ thể nhằm đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người lao động, góp phần mở rộng ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng, khu vực miền Bắc nói chung.