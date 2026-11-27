Ngành Y tế Phú Thọ mở rộng khám sức khỏe miễn phí tại cộng đồng.

Với người cao tuổi, người đi lại khó khăn, được khám sức khỏe ngay tại địa phương giúp giảm bớt trở ngại trên hành trình chăm sóc bản thân. Từ nhu cầu ấy, ngành Y tế Phú Thọ đang kết nối chuyên môn của bệnh viện với mạng lưới y tế cơ sở, đưa hoạt động khám sàng lọc đến gần cộng đồng. Cùng với việc mở rộng cơ hội tiếp cận, tỉnh chú trọng tư vấn sau khám và cập nhật hồ sơ, từng bước hình thành cách chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục.

Đưa dịch vụ đến gần người dân

Đến giữa tháng 11/2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám sức khỏe cho 3.181.854 trong tổng số 3.907.782 người thuộc diện thống kê, đạt 81,4%. Kết quả này tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục mở rộng độ bao phủ, đồng thời tập trung nguồn lực cho những địa bàn và nhóm người còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu triển khai đợt cao điểm từ ngày 17/11 đến hết ngày 15/12/2026. Các địa phương phải rà soát từng người chưa khám, bố trí hình thức phù hợp; tổ chức khám tại cộng đồng và tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh nặng, người khó khăn trong di chuyển.

Khi lịch khám được xây dựng theo điều kiện của từng nhóm dân cư, cơ hội tham gia cũng rộng hơn. Người có thể tự đi lại cần được thông báo rõ thời gian, địa điểm; người không thể đến điểm khám cần sự hỗ trợ trực tiếp. Việc tổ chức vì thế đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ sở y tế với những cán bộ am hiểu địa bàn, nắm hoàn cảnh từng gia đình.

Cán bộ Trung tâm Y tế KV Phù Ninh khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ảnh: TTYT KV Phù Ninh

Tại khu vực Phù Ninh, cách đưa dịch vụ đến người dân được cụ thể hóa bằng việc bố trí đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp về xã. Trong đợt triển khai từ ngày 9/10 đến hết ngày 30/11, Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh tổ chức chương trình tại Dân Chủ, Phù Ninh, Phú Mỹ và Bình Phú, với quy mô dự kiến 20.654 người.

Nếu đợt trước đơn vị bố trí xe đưa đón người dân đến cơ sở y tế, đợt này đội khám được đưa về cộng đồng. Người thuộc đối tượng chương trình được khám tổng quát, các chuyên khoa và thực hiện xét nghiệm theo danh mục quy định. Qua kết quả kiểm tra, nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc khám chuyên sâu khi cần thiết.

Cách bố trí ấy giúp giảm việc đi lại, đồng thời tạo điều kiện để người dân dành thời gian kiểm tra sức khỏe. Với gia đình có người già hoặc người cần hỗ trợ, một điểm khám gần nhà còn giúp người thân thuận tiện hơn trong việc đưa đón, cùng nghe hướng dẫn và phối hợp chăm sóc sau khám.

Ý nghĩa của việc khám gần nhà cũng được thể hiện qua chia sẻ của bà Bùi Thị Suy, người dân xã Nật Sơn. Bà Suy cho biết tuổi cao khiến việc đi xa khám bệnh trở nên vất vả; bác sĩ tuyến tỉnh về xã giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Khám sàng lọc miễn phí cho người dân xã Nật Sơn. Ảnh: BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn Bùi Văn Thắng, địa phương tạo điều kiện để đoàn y tế triển khai hoạt động, đồng thời kỳ vọng chương trình giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, chủ động phát hiện bệnh. Những mong muốn từ cơ sở cho thấy việc đưa bác sĩ về xã cần đi cùng vận động, hướng dẫn để người dân hiểu và tích cực tham gia.

Gắn sàng lọc với chăm sóc lâu dài

Sự thuận tiện giúp người dân đến khám, còn giá trị lâu dài phụ thuộc vào những công việc được tiếp nối. Kết quả kiểm tra cần được giải thích rõ, dấu hiệu bất thường cần có hướng xử lý, thông tin sức khỏe cần được lưu giữ để phục vụ theo dõi. Đây là sự kết nối cần thiết giữa một đợt khám tại cộng đồng với quá trình chăm sóc thường xuyên.

Định hướng ấy được đặt trong Kế hoạch số 281 của UBND tỉnh Phú Thọ về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026–2030. Tỉnh hướng tới phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, tư vấn, quản lý kịp thời, đồng thời thiết lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ chăm sóc theo vòng đời.

Để thực hiện, Sở Y tế được giao chủ trì điều phối các cơ sở đủ điều kiện, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp chuẩn hóa dữ liệu. Việc rà soát đối tượng tại địa phương phải gắn với đối soát thông tin, hạn chế trùng lặp và tránh bỏ sót người thuộc diện được khám. Đây là cơ sở để tổ chức dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng địa bàn.

Công tác khám sàng lọc tại cơ sở đang được ngành Y tế Phú Thọ triển khai khẩn trương.

Ở cấp xã, công việc này bắt đầu từ nắm chắc tiến độ thực tế. Tại Dân Chủ, hội nghị ngày 11/11 do Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Quang Đăng chủ trì đã rà soát số người đã khám, chưa khám, xác định những nhóm cần tiếp tục vận động và hỗ trợ. Các khó khăn trong quá trình tổ chức cũng được đưa ra đánh giá để phân công nhiệm vụ tiếp theo.

Việc rà soát giúp địa phương xác định công việc còn phải làm ở từng thôn. Có người chưa tham gia vì chưa thu xếp được thời gian, có người cần hỗ trợ đi lại; cách tiếp cận phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Khi chính quyền và cơ sở y tế phối hợp từ khâu lập danh sách đến tổ chức khám, nguồn lực có thể được bố trí sát nhu cầu hơn.

Trong đợt cao điểm, tỉnh đồng thời yêu cầu đối soát, chuẩn hóa thông tin theo số định danh cá nhân, phân biệt người chưa khám với người đã khám nhưng chưa có dữ liệu. Những trường hợp có kết quả nghi ngờ, bất thường phải được tư vấn, chuyển khám chẩn đoán hoặc đưa vào theo dõi theo quy định.

Như vậy, tiến độ khám cần song hành với chất lượng tư vấn và khả năng quản lý sau sàng lọc. Một kết quả được lưu đúng người, một hướng dẫn được giải thích dễ hiểu sẽ giúp việc chăm sóc có cơ sở tiếp nối. Người dân cũng cần biết mình phải theo dõi điều gì, khi nào cần kiểm tra lại và tìm đến đâu để được hỗ trợ.

Để người dân được hướng dẫn và theo dõi sức khỏe liên tục như vậy, sự phối hợp giữa bệnh viện với y tế cơ sở cần được duy trì sau mỗi đợt khám. Trên cơ sở ghi nhận nỗ lực đưa dịch vụ về vùng khó khăn, lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ định hướng tiếp tục mở rộng hoạt động với sự tham gia của 51 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chuyên môn tuyến trên được kết nối chặt chẽ hơn với mạng lưới chăm sóc tại cộng đồng, giúp việc khám sàng lọc có sự tiếp nối bằng tư vấn, theo dõi và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Từ đội khám về xã đến hồ sơ được cập nhật, ngành Y tế Phú Thọ đang cụ thể hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe bằng những công việc gần dân. Khi sàng lọc được gắn với tư vấn, theo dõi và sự chủ động của mỗi gia đình, chương trình có thêm nền tảng để duy trì hiệu quả lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.