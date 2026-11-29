Hơn hai thập kỷ gắn bó với người bệnh

Gắn bó với Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc suốt 22 năm, từ những ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động, anh Lê Giang Linh đã trải qua nhiều vị trí công tác, tích lũy kinh nghiệm và ngày càng trưởng thành trong môi trường đặc thù của ngành y. Mỗi vị trí đảm nhiệm đều mang đến những yêu cầu, thử thách riêng, nhưng ở anh luôn có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và thái độ nghiêm túc với công việc.

Thạc sĩ Lê Giang Linh, Trưởng phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã gắn bó với bệnh nhân tâm thần hơn 2 thập kỷ.

Trên cương vị Trưởng phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, anh hiện phụ trách đội ngũ 8 cán bộ, đồng thời đảm nhiệm nhiều lĩnh vực quan trọng của bệnh viện, gồm công tác điều dưỡng toàn viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác xã hội. Đây đều là những nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ, khả năng tổ chức, điều phối và tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng.

Với công tác điều dưỡng, anh chú trọng xây dựng kế hoạch, bố trí và điều phối nhân lực phù hợp, bảo đảm hoạt động chăm sóc người bệnh và chế độ thường trực được duy trì liên tục. Trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, anh quan tâm triển khai các quy trình, kế hoạch nhằm góp phần bảo đảm môi trường điều trị an toàn. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, anh còn thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Tuy nhiên, điều khiến đồng nghiệp và nhiều người bệnh thêm trân trọng ở anh Linh không chỉ nằm ở những công việc chuyên môn mà còn ở sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh yếu thế. Anh hiểu rằng, người mắc bệnh tâm thần không chỉ đối mặt với những khó khăn về sức khỏe mà nhiều người còn phải chịu thiệt thòi về kinh tế, thiếu sự chăm sóc của gia đình và dễ bị tổn thương trong đời sống xã hội. Bởi vậy, bên cạnh điều trị, việc hỗ trợ về vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để người bệnh được chăm sóc chu đáo luôn được anh xem là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của mình.

Lan tỏa yêu thương, không để người bệnh đơn độc

Là cán bộ phụ trách công tác xã hội của bệnh viện, anh Linh chủ động phối hợp với các cán bộ y tế, kết nối các tổ chức, câu lạc bộ, cá nhân và nhà hảo tâm để huy động nguồn lực hỗ trợ người bệnh. Từ những suất ăn miễn phí, phần quà trong dịp lễ, Tết đến các chương trình trợ giúp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu thiết thực: giúp người bệnh vơi bớt nhọc nhằn, có thêm điều kiện yên tâm điều trị.

Thạc sĩ Lê Giang Linh, Trưởng phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần người bệnh.

Các hoạt động hỗ trợ ngày càng đa dạng, gần gũi với nhu cầu thực tế như cắt tóc miễn phí, trao tặng quần áo và vật dụng thiết yếu, tổ chức các chương trình phát suất ăn, thăm hỏi và động viên người bệnh. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân không có người thân chăm sóc, cán bộ y tế bệnh viện cùng các lực lượng hỗ trợ luôn quan tâm từ những nhu cầu nhỏ nhất, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, góp phần giúp họ cảm nhận được sự ấm áp và tình người ngay trong môi trường điều trị.

Nhờ sự kết nối, vận động bền bỉ của anh Linh cùng tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện, hiện có hàng chục câu lạc bộ, tổ chức và cá nhân thường xuyên đồng hành với các chương trình thiện nguyện. Giá trị hỗ trợ bằng hiện vật dành cho người bệnh ước tính hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Con số ấy không chỉ thể hiện sự chung tay của cộng đồng mà còn cho thấy hiệu quả từ cách làm chủ động, trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm của công tác xã hội tại bệnh viện.

Một câu chuyện gần đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm ấy. Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc từng tiếp nhận một bệnh nhân nam là người dân tộc Thái, quê ở tỉnh Sơn La, có biểu hiện rối loạn tâm thần và đi lạc, được các chiến sĩ công an đưa đến bệnh viện. Trước hoàn cảnh của người bệnh, bệnh viện đã tiếp nhận, tổ chức chăm sóc và điều trị miễn phí, tạo điều kiện để bệnh nhân phục hồi sức khỏe.

Sau quá trình điều trị, khi sức khỏe người bệnh đã ổn định, anh Lê Giang Linh cùng một số cán bộ bệnh viện đã thuê xe đưa bệnh nhân trở về quê nhà an toàn. Việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với một người bệnh xa quê, từng rơi vào tình cảnh khó khăn và cần sự trợ giúp của cộng đồng. Với anh Linh, trách nhiệm chăm sóc không chỉ dừng lại ở thời điểm người bệnh nằm viện mà còn là sự quan tâm đến hành trình trở về với gia đình, với cuộc sống thường ngày của họ.

Thạc sĩ Lê Giang Linh, Trưởng phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Những nỗ lực trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội của anh Lê Giang Linh được ghi nhận qua các đề tài nghiên cứu khoa học tâm huyết có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đồng thời, nhiều năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở giai đoạn 2021–2024; năm 2025 được Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam tặng Bằng khen. Nhưng có lẽ, phần thưởng ý nghĩa hơn cả đối với người làm nghề y như anh chính là sự hồi phục của người bệnh, niềm vui của những gia đình được đón người thân trở về và sự tin tưởng mà cộng đồng dành cho bệnh viện. Bởi ở nơi chăm sóc sức khỏe tinh thần, đôi khi một cử chỉ ân cần, một bữa ăn đủ đầy hay một hành trình trở về an toàn cũng có thể trở thành nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng cho những phận người còn nhiều thiệt thòi.