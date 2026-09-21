Phú Thọ: Duy trì hoạt động hơn 1.250 camera giám sát an ninh, an toàn giao thông

Camera giám sát giao thông được lắp đặt trên các tuyến đường, hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm.

Hệ thống gồm 361 camera giám sát an toàn giao thông, 69 camera nhận diện vi phạm, 23 camera phát hiện vi phạm tốc độ, 20 camera phát hiện hành vi không thắt dây an toàn cùng các thiết bị nhận diện, giám sát an ninh, trật tự.

Thông qua hệ thống camera, Công an tỉnh đã khai thác, trích xuất dữ liệu phục vụ xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc đưa camera vào quản lý, giám sát giao thông giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi theo dõi, phát hiện vi phạm, thu thập dữ liệu phục vụ xử lý vụ việc; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030”; đẩy nhanh hiện đại hóa hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh tích hợp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh.