Phú Thọ: Duy trì đà tăng trưởng tích cực, bắt nhịp mục tiêu tăng trưởng hai con số

Quang cảnh buổi họp báo định kỳ quý III/2026

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong 9 tháng đầu năm tỉnh Phú Thọ đã tập trung phát huy lợi thế của không gian phát triển sau hợp nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Qua đó đã đạt được các kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng tăng trưởng 2 con số

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục làm "bệ đỡ" tăng trưởng

Mặc dù tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong quý III có phần chậm lại so với hai quý đầu năm do chi phí đầu vào ở mức cao và thị trường tiêu thụ một số mặt hàng chủ lực thu hẹp, nhưng tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 21,52% so với cùng kỳ năm 2025.Điểm sáng nổi bật nằm ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 22,32%, khẳng định vai trò động lực then chốt của nền kinh tế địa phương. Trong đó, có đến 18/22 nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng dương. Đứng đầu về đà bứt phá là nhóm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (tăng 30,02%, riêng máy tính xách tay tăng 34,6%), tiếp đến là sản xuất kim loại (tăng 12,98%), chế biến thực phẩm (tăng 11,06%) và sản xuất đồ gỗ (tăng 11,38%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi họp báo

Thương mại, dịch vụ sôi động, sức hút FDI tăng mạnh

Song hành với sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, cung cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và du lịch của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 129,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu bán lẻ đạt 86,4 nghìn tỷ đồng; trong đó, các nhóm hàng có mức tăng cao gồm đá quý, kim loại quý (tăng 164,7%), xăng dầu (tăng 34,4%) và hàng gia dụng (tăng 16,6%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 được kiểm soát tốt, chỉ tăng 0,33% so với tháng trước.Môi trường đầu tư kinh doanh của Phú Thọ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu rất khả quan, đặc biệt là sức hút đối với dòng vốn ngoại.

Tính đến giữa tháng 9/2026, tỉnh đã thu hút được 97 dự án FDI (bao gồm cấp mới và điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 2,025 tỷ USD, tăng mạnh 76,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%.Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/9 đạt 45,2 nghìn tỷ đồng (tăng 10,7%), chủ yếu nhờ sự đóng góp tích cực từ khu vực doanh nghiệp FDI và khu vực ngoài Nhà nước. Hoạt động tín dụng ngân hàng duy trì an toàn, tổng nguồn vốn huy động đạt 348 nghìn tỷ đồng (+6,9%), dư nợ cho vay đạt 406 nghìn tỷ đồng (+10,1%), tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn (0,78%).

Nông nghiệp linh hoạt ứng phó, thị trường lao động ổn định

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, dù chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài trong tháng 9 cùng sự thu hẹp quỹ đất sản xuất do quá trình đô thị hóa (diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 300,2 nghìn ha, giảm 1,1%), ngành nông nghiệp tỉnh vẫn chủ động triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Nhờ đó, tổng đàn lợn ước đạt hơn 1,53 triệu con (tăng 10,5%), đàn gia cầm đạt 38 triệu con (tăng 1,7%). Sản xuất thủy sản phát triển khá với sản lượng nuôi trồng 9 tháng đạt 57,7 nghìn tấn (+4,6%), mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Đà tiếp tục phát triển hiệu quả với gần 6,8 nghìn lồng.

Sản lượng gỗ khai thác lâm nghiệp đạt hơn 1,13 triệu m³ (+6,6%). Thị trường lao động trên địa bàn tỉnh ổn định. Chỉ riêng tháng 9, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 6,2 nghìn lao động. Chỉ số sử dụng lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp có xu hướng tăng trở lại (+1,4% so với tháng trước và +7,2% so với cùng kỳ), thể hiện nhu cầu tuyển dụng phục vụ sản xuất cuối năm đang gia tăng.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Phú Thọ giải đáp, làm rõ những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm

Cũng tại họp báo, trên tinh thần công khai, trao đổi thông tin và tăng cường phối hợp, đại diện các cơ quan chuyên môn tỉnh Phú Thọ đã giải đáp, làm rõ những vấn đề được phóng viên, nhà báo nêu ra cũng như các nội dung dư luận quan tâm. Thông qua họp báo định kỳ, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phản ánh khách quan, đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Những kết quả tích cực trong 9 tháng năm 2026 là bản lề quan trọng để Phú Thọ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và bứt phá hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV và cả năm 2026.