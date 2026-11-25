Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại khu vực xã Đào Xá, điểm cuối kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tại phường Tân Hòa (Phú Thọ).

UBND tỉnh Phú Thọ quản lý, tổ chức đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình với chiều dài khoảng 44km. Ảnh minh họa.

Dự án cao tốc Việt Trì - Hòa Bình được quy hoạch quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án theo quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông khu vực.

Về nguồn vốn, tỉnh Phú Thọ dự kiến bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, đề xuất sử dụng 6.571 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các dự án trọng điểm, liên vùng. Phần vốn còn thiếu sẽ được địa phương cân đối từ ngân sách giai đoạn 2031-2035.

Việc giao địa phương quản lý, đầu tư dự án nhằm phát huy tính chủ động trong huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai, góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tăng cường kết nối giao thông liên vùng.