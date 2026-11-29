Ở Phú Thọ, lễ hội Khai hạ của người Mường được biết đến với tên gọi lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng. Tại xóm Lũy Ải, xã Mường Bi, người dân mở hội vào mùng 8 tháng Giêng. Sau lễ dâng hương ở miếu Quốc Mẫu Hoàng Bà, bà con rước kiệu về nơi mở hội, cùng tấu chiêng và thực hiện nghi lễ xuống đồng với mong ước một năm thuận lợi cho việc cày cấy.

Ngày hội ấy còn có một cuộc hẹn khác với du khách về Đất Tổ. Trong mùa Lễ hội Đền Hùng năm 2026, nghệ nhân và diễn viên quần chúng của 7 xã thuộc tỉnh Hòa Bình trước hợp nhất lần đầu tái hiện Khai hạ trên đường phố Việt Trì. Giữa đoàn người về dự Giỗ Tổ, bà con mang theo tiếng chiêng và câu chuyện mở đầu mùa sản xuất ở quê mình.

Người Mường kể chuyện bản mình giữa phố Việt Trì

Trong chương trình văn hóa dân gian đường phố Thanh âm nguồn cội, người dân đứng dọc đường Nguyễn Tất Thành, Trần Phú và quanh Công viên Văn Lang có thể nghe hát Xoan của vùng trung du, xem trình tấu chiêng Mường và tìm hiểu sử thi Đẻ đất đẻ nước. Nếu Khai hạ gắn với chuyện mùa màng thì qua lời mo, người Mường kể về nguồn gốc của đất, nước và con người.

Người dân xã Mường Bi tái hiện lễ hội Khai hạ tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: DH

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh tổ chức các hoạt động theo cụm xã, phường để các địa phương có dịp giao lưu, khuyến khích phong trào văn hóa ở cơ sở. Với lễ hội đường phố, cách tổ chức này quy tụ hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong 18 đoàn, đại diện cho 148 xã, phường.

Khách muốn hiểu thêm về tiếng chiêng vừa nghe trên phố có thể tìm đến hội trại văn hóa Đền Hùng. Tại cụm trại số 9, bộ cồng chiêng được giới thiệu trong một nếp nhà sàn, bên bếp lửa và những công cụ sản xuất. Theo ông Nguyễn Đình Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Động, các địa phương chọn dựng nhà theo nguyên mẫu để người đến hội hình dung được cách một gia đình Mường sinh hoạt.

Cũng là giới thiệu văn hóa Mường, các xã ở khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn lại chọn hình ảnh cọn nước và đồi chè. Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, qua những hình ảnh gắn với công việc hằng ngày của bà con, địa phương muốn du khách biết thêm về đời sống người Mường và những điểm có thể tìm về sau hội. Báo Nhân Dân dẫn ý kiến ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết hội trại cũng mở cơ hội để các địa phương giới thiệu nông sản, hàng thủ công và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Tạo thêm nơi thực hành văn hóa sau mùa hội

Sau dịp Giỗ Tổ, các đội văn nghệ ở cơ sở tiếp tục có dịp biểu diễn trước công chúng. Trong đêm nghệ thuật đường phố 22/11 tại Quảng trường Hòa Bình, các đội văn nghệ xã, phường cùng nghệ sĩ Nhà hát Lạc Hồng mang đến những tiết mục dân ca Mường, hòa tấu chiêng Mường và độc tấu sáo Mông. Ở phần giao lưu múa sạp, người dự hội cùng bước vào hàng sạp với diễn viên.

Để có những đội diễn như vậy, việc tập luyện và truyền dạy cần được duy trì ngay tại nơi đồng bào sinh sống. Giai đoạn 2021-2025, qua Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng hơn 40 đội văn nghệ truyền thống ở các thôn, bản. Tỉnh cũng tổ chức hơn 50 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Hiện Phú Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 269/2026/NĐ-CP về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Chính sách dành sự hỗ trợ cho cả người đang nắm giữ di sản và lớp kế cận. Khi trực tiếp thực hành, trao truyền văn hóa trong chương trình, đề án, dự án do cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì, người giữ vai trò nòng cốt được hỗ trợ 400.000 đồng mỗi buổi, người kế cận được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi buổi.

Nghị định cũng quy định việc hỗ trợ các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian, xây dựng không gian trải nghiệm tại trường học và khu dân cư. Với một điệu múa hay một bài chiêng cần nhiều người phối hợp, những nơi tập luyện thường xuyên có ý nghĩa cả sau khi ngày hội kết thúc. Đó là nơi người biết nghề có thể chỉ từng nhịp cho người học, để khi bản mở hội hoặc khi đoàn diễn xuống phố, có thêm người cùng tấu chiêng.