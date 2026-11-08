Phú Thọ đưa thanh âm dân tộc ngân vang giữa xứ Trà

Từ bao đời nay, âm nhạc truyền thống luôn hiện diện trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc, lưu giữ những sắc thái riêng qua tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống và nhịp chiêng.

Mỗi nhạc cụ mang một âm sắc, cách diễn tấu riêng, góp phần tạo nên sự phong phú của âm nhạc Việt Nam.

Mang tinh thần ấy đến "Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026" tổ chức tại Nhà hát, Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (Thái Nguyên), Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ giới thiệu chương trình gồm 5 tác phẩm, chia thành 2 nội dung độc tấu và hòa tấu.

Tiết mục Độc tấu Trống - Ngẫu hứng nghề Tổ của Nhà hât Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ

Trên sân khấu, các nhạc cụ như trống, đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị và sáo trúc được sử dụng trong những phần thi độc tấu, hòa tấu, tạo nên sắc thái riêng, mang đậm màu sắc âm nhạc truyền thống.

Ở nội dung độc tấu, thí sinh Bùi Thanh Nhã trình diễn 2 tác phẩm “Ngẫu hứng nghề tổ” của NSND Huỳnh Tú và “Khúc đồng dao lạc cầm” do chính thí sinh sáng tác.

Cả 2 tác phẩm đều khai thác khả năng biểu đạt của trống qua những nhịp điệu biến hóa, đòi hỏi người biểu diễn kiểm soát tiết tấu và phối hợp linh hoạt các kỹ thuật diễn tấu.

Chuyển sang nội dung hòa tấu, tác phẩm “Lý chim quyên” của NSND Huỳnh Tú có sự tham gia của Lưu Thị Thúy Hằng với đàn tranh, Đỗ Tuấn với sáo trúc và Thái Thị Hoài Anh với đàn bầu cùng dàn nhạc.

Phần độc tấu với những nhịp điệu biến hóa, tạo điểm nhấn cho chương trình dự thi của Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ

Sự kết hợp giữa các nhạc cụ tạo nên những lớp âm thanh có màu sắc khác nhau, trong đó tiếng đàn tranh, đàn bầu và sáo trúc cùng tham gia thể hiện giai điệu trên nền phối hợp của dàn nhạc.

Tiếp đó, tác phẩm “Hồn quê” của nhạc sĩ Đặng Tiến Đạt có sự góp mặt của Lưu Thị Thúy Hằng với đàn tranh, Phạm Ngọc Sơn với đàn nhị, Đỗ Quốc Tuấn với sáo trúc và Thái Thị Hoài Anh với đàn bầu.

Việc kết hợp nhiều nhạc cụ trong cùng một tác phẩm tạo nên sự đan xen giữa các âm sắc, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người biểu diễn để giữ mạch giai điệu chung.

Khép lại phần thi hòa tấu của Nhà hát Lạc Hồng là tác phẩm “Âm vang kết nối ASEAN” do Bùi Thanh Nhã sáng tác với sự kết hợp giữa bộ gõ dân tộc, sáo trúc, đàn bầu và dàn nhạc.

Mỗi nhạc cụ mang một âm sắc, cách diễn tấu riêng, góp phần tạo nên sự phong phú của âm nhạc Việt Nam

Tác phẩm mang chủ đề kết nối ASEAN, sử dụng nhiều thành phần nhạc cụ trong cùng không gian biểu diễn, tạo nên những lớp âm thanh đan xen và mở rộng màu sắc cho chương trình dự thi.

Tiếng trống độc tấu cùng sự hòa quyện của đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị và sáo trúc đã tạo nên những sắc thái riêng trong chương trình của Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ, mỗi tác phẩm là một cách thể hiện chất liệu văn hóa qua ngôn ngữ nhạc cụ dân tộc.

Sự góp mặt của Nhà hát Lạc Hồng tại cuộc thi tiếp tục nối dài hành trình hội tụ những thanh âm từ các vùng miền, nơi nghệ sĩ có cơ hội giới thiệu bản sắc âm nhạc địa phương trên sân khấu chuyên nghiệp.

Qua đó, Thanh âm Việt Nam được tạo nên bởi sự đa dạng trong nhạc cụ, giai điệu và cách thể hiện của mỗi đơn vị nghệ thuật.

Như Văn Hóa thông tin, từ ngày 6 đến 12.11, Thái Nguyên là địa điểm tổ chức đợt 2 của cuộc thi với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Trước đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với sự góp mặt của 16 đơn vị nghệ thuật. Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) thông tin, đợt thi tại Thái Nguyên có 17 đơn vị nghệ thuật tham gia.