Phú Thọ đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân

Từ hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đến hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trên mạng, các Tổ Công nghệ số cộng đồng tại Phú Thọ đang đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân. Cùng với phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực cán bộ, những hoạt động này góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy xây dựng chính quyền số và xã hội số.

Tại xã miền núi Tiền Phong, Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp với Công an xã, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng liên quan trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Các buổi hướng dẫn được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, tập trung giải đáp những khó khăn trong quá trình thao tác, giúp người dân từng bước sử dụng thành thạo các tiện ích cơ bản.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền an toàn thông tin, cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và đường link lạ. Người dân được khuyến cáo không cung cấp mật khẩu, mã xác thực, thông tin ngân hàng và dữ liệu cá nhân cho người khác.

Tại xã Bình Nguyên, 23 Tổ Công nghệ số cộng đồng được thành lập tại 23/23 thôn, các tổ hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, đồng thời hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua mạng xã hội và thương mại điện tử. Các nhóm Zalo cộng đồng cũng được duy trì để giải đáp vướng mắc, cập nhật tiện ích và cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Nguyên tiếp nhận hơn 21.000 hồ sơ trực tuyến, chiếm 96% tổng số hồ sơ. Nhiều sản phẩm đặc trưng như gốm Hương Canh, nấm Phùng Gia, bánh hòn, cháo se được giới thiệu trên nền tảng số, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng. Theo thông tin của địa phương, các lĩnh vực hành chính công, y tế, giáo dục, siêu thị và cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều đã sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số, Phú Thọ tiếp tục đầu tư hạ tầng viễn thông và củng cố nguồn nhân lực tại cơ sở, đến nay cáp quang băng rộng đã được triển khai đến 100% xã, phường, với hơn 960.000 thuê bao Internet băng rộng cố định và trên 3,6 triệu thuê bao băng rộng di động. Tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích, với 9.283 trạm BTS, tỉnh đã phát triển mới 997 trạm 5G, tăng 7,1 lần so với trước ngày 1/7/2025; mạng 5G phủ sóng 100% đô thị trung tâm và khu công nghiệp, tỷ lệ dân số được phủ sóng đạt trên 65%.

Cùng với hạ tầng, 148/148 xã, phường đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng, tỉnh điều động 790 công chức, viên chức về cấp xã, trong đó có 36 cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ. Trong số 148 cán bộ cấp xã phụ trách lĩnh vực này, có 66 người được đào tạo chuyên môn công nghệ thông tin, còn lại thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Đến nay, 2.262 cán bộ đã được đào tạo về chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,97%. Hơn 3,1 triệu công dân đủ điều kiện đã được cấp căn cước công dân; 2.575.109 tài khoản định danh điện tử được cấp, trong đó 2.438.487 tài khoản đã kích hoạt.

Trong lĩnh vực y tế, 100% cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận thông tin qua căn cước công dân, VNeID và liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế; 100% bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình. Trong giáo dục, các trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý, sổ điểm điện tử, nền tảng học tập trực tuyến và học liệu số.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số tại Phú Thọ đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, song việc giúp người dân chủ động khai thác công nghệ vẫn cần được duy trì thường xuyên. Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉnh cần tiếp tục chú trọng hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng số an toàn, hiệu quả, nhất là đối với người cao tuổi và người dân ở khu vực nông thôn, miền núi.

Với vai trò kết nối giữa chính quyền và người dân, các Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục là lực lượng quan trọng đưa công nghệ vào đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính đến thanh toán, sản xuất và kinh doanh. Việc hướng dẫn trực tiếp, sát nhu cầu thực tế sẽ góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, tạo nền tảng xây dựng xã hội số bao trùm, bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.