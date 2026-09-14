Phú Thọ đưa điện mặt trời vào công sở, giảm chi phí tiền điện

Hướng tới mô hình công sở xanh, tiết kiệm

Nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và ứng phó với biến đổi khí hậu, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại trụ sở cơ quan hành chính.

Sau khi đưa hệ thống điện mặt trời vào sử dụng, dự kiến chi phí tiền điện của trụ sở UBND xã Hợp Lý giảm khoảng 200 triệu đồng/năm.

Tại xã Hợp Lý, hệ thống điện năng lượng mặt trời được đầu tư tại trụ sở HĐND - UBND xã, hướng tới khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng chủ động về nguồn điện.

Dự án thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, dự án nhóm C. Hệ thống gồm 136 tấm pin quang điện, công suất 590W/tấm, tổng công suất đạt 80,24 kWp. Cùng với đó là 2 bộ biến tần hybrid 3 pha công suất 20kW và 2 bộ pin lưu trữ với tổng dung lượng 32kWh. Các thiết bị điện AC/DC, hệ thống tiếp địa, chống sét lan truyền và phòng cháy, chữa cháy được đầu tư đồng bộ, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Theo ông Lê Kiên Cường, Chánh Văn phòng UBND xã Hợp Lý, hiệu quả rõ nhất sau khi đưa hệ thống vào sử dụng là chi phí tiền điện của trụ sở giảm đáng kể. Cụ thể, vào mùa hè, tiền điện giảm từ khoảng 30 triệu đồng xuống còn 10 triệu đồng/tháng; mùa đông giảm từ khoảng 22 triệu đồng xuống còn 6 triệu đồng/tháng. Tính chung cả năm, địa phương tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng tiền điện.

Khoản tiết kiệm này góp phần giảm áp lực cho ngân sách địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại trụ sở. Không chỉ giảm chi phí, hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ còn giúp trụ sở chủ động hơn về nguồn điện khi xảy ra sự cố mất điện lưới.

"Đặc biệt, hệ thống giúp các hoạt động hành chính, giao dịch và phục vụ người dân tại bộ phận một cửa không bị gián đoạn ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện lưới", ông Cường nhấn mạnh.

Việc tận dụng diện tích mái công trình để sản xuất điện tại chỗ cũng góp phần giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới, đồng thời hạn chế phát thải khí nhà kính. Từ đó, mô hình bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tiếp cận, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Tại xã Liên Hòa, hệ thống điện mặt trời được lắp đặt tại trụ sở Đảng ủy, UBND xã và Công an xã.

Tại xã Liên Hòa, hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng được triển khai tại trụ sở Đảng ủy, UBND và Công an xã. Theo thiết kế, tại mỗi trụ sở hành chính, hệ thống điện năng lượng mặt trời có tổng công suất khoảng 50kWp, dự kiến sản xuất trung bình 55.000 - 65.000kWh/năm, kết hợp hệ thống pin lưu trữ dung lượng khoảng 30kWh.

Theo phương án thiết kế, hệ thống vận hành theo mô hình hòa lưới có lưu trữ (Hybrid), kết hợp điện mặt trời, điện lưới và pin lưu trữ nhằm bảo đảm nguồn điện liên tục, ổn định. Phần điện năng dư thừa vào ban ngày có thể được tích trữ để sử dụng vào buổi tối hoặc khi điện lưới gặp sự cố. Hiện hệ thống điện mặt trời tại xã Liên Hòa vừa hoàn thành công tác lắp đặt, đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

Từ thực tế triển khai tại Hợp Lý và Liên Hòa cho thấy, điện mặt trời mái nhà có nhiều dư địa để áp dụng tại các công sở có diện tích mái phù hợp, nhu cầu sử dụng điện ổn định. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công, từng bước hình thành mô hình công sở sử dụng năng lượng sạch.

Hơn 77 tỷ đồng phát triển điện mặt trời tại công sở cấp tỉnh

Không dừng ở quy mô cấp xã, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hình thành định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh. UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh đến năm 2030 tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 6/8/2026.

Theo đề án, việc khai thác nguồn năng lượng mặt trời tại các công sở được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm tiết kiệm điện, giảm chi thường xuyên và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tỉnh Phú Thọ dự kiến bố trí hơn 77 tỷ đồng để đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, với quy mô khoảng 70.348kWp.

Theo báo cáo của Sở Công thương Phú Thọ, cơ quan chủ trì xây dựng đề án, quá trình khảo sát được thực hiện tại 65 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, đánh giá hiện trạng và các điều kiện kỹ thuật, cơ quan chuyên môn đã lựa chọn 37 đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện để triển khai trong giai đoạn đầu.

Tổng diện tích mái dự kiến lắp đặt đạt trên 42.000m2, tổng công suất khoảng 4,28MWp, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 77 tỷ đồng, thực hiện trong hai giai đoạn 2026 và 2027.

Nguồn vốn thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu đến năm 2030 là từng bước đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào các tòa nhà công sở cấp tỉnh đủ điều kiện, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Theo tính toán, các hệ thống điện mặt trời dự kiến có thể tạo ra khoảng 3.996MWh điện mỗi năm, trong đó khoảng 2.854MWh được tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các công sở. Tỷ lệ điện tiết kiệm từ lưới điện bình quân khoảng 62,04% đối với các cơ sở trong giai đoạn đầu tư. Chi phí tiền điện tiết kiệm trung bình được ước tính khoảng 26 triệu đồng/tháng.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, đề án còn hướng tới những giá trị lâu dài về môi trường. Theo tính toán, lượng CO2 cắt giảm trung bình khoảng 0,61 tấn/năm trên mỗi kWp công suất lắp đặt. Từ những mô hình bước đầu tại cấp xã đến định hướng triển khai trên hệ thống công sở cấp tỉnh, Phú Thọ đang từng bước đưa năng lượng tái tạo vào hoạt động của các cơ quan hành chính.

Việc đầu tư đúng quy mô, phù hợp điều kiện từng công trình và kiểm soát hiệu quả sử dụng sẽ góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, bảo đảm nguồn điện tại chỗ và thúc đẩy mục tiêu xây dựng công sở xanh, tiết kiệm, bền vững.