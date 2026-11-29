Với điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên có thể tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về chính sách dân tộc. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ, chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia.

Ngân hàng 150 câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi được xây dựng theo hướng ưu tiên các tình huống thực tiễn, gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của đồng bào dân tộc thiểu số.

Diễn ra từ ngày 10/11 đến 30/11/2026, cuộc thi do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống.

Điểm đáng chú ý là ngân hàng 150 câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng theo hướng ưu tiên các tình huống thực tiễn, gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung thi bao quát nhiều vấn đề thiết thân như chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, giảm nghèo, giáo dục, y tế; các quy định pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người.

Mỗi người được dự thi tối đa 3 lượt, với 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và một câu hỏi dự đoán trong mỗi lượt. Thời gian làm bài tối đa 20 phút, hệ thống tự động ghi nhận kết quả tốt nhất để xét giải. Người dự thi có thể chủ động lựa chọn thời gian tham gia phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc.

Đặc biệt, bên cạnh 19 giải cá nhân và 3 giải tập thể, Ban tổ chức dành 3 giải thưởng riêng cho người dự thi cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có kết quả cao nhất trong nhóm đối tượng này.

Việc thiết kế cơ cấu giải thưởng như vậy hướng tới khuyến khích tinh thần tìm hiểu pháp luật ở nhiều thế hệ, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào.

Để công nghệ không trở thành rào cản đối với người dân vùng khó khăn, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị chính quyền cơ sở hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng thiết bị và nền tảng số khi cần thiết; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong vận động nhân dân tham gia.

Thông qua cuộc thi, Phú Thọ hướng tới chuyển từ phổ biến pháp luật một chiều sang khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống.