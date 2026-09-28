Phú Thọ đưa AI vào quản trị, điều hành ngành nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Nội vụ Phú Thọ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa nhiều vào hồ sơ, dữ liệu thủ công sang quản lý trên nền tảng số, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành và cải cách hành chính.

Tháng 8/2026, Sở Nội vụ Phú Thọ đưa vào vận hành phần mềm quản trị, điều hành dữ liệu số tại địa chỉ noivu.phutho.gov.vn. Hệ thống tích hợp các chức năng quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và trực quan hóa số liệu, báo cáo, phòng họp không giấy tờ, quản lý nhiệm vụ và theo dõi văn bản.

Đáng chú ý, phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự động xử lý, tổng hợp dữ liệu từ các tệp Excel và xây dựng biểu đồ phân tích, hỗ trợ công tác đánh giá, tổng hợp và ra quyết định. Giải pháp hướng tới chuẩn hóa dữ liệu theo phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ Trần Việt Cường cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành yêu cầu đối với hoạt động của bộ máy hành chính, việc nghiên cứu và ứng dụng AI phù hợp với đặc thù ngành Nội vụ góp phần tự động hóa quy trình, khai thác dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn.

Để nâng cao năng lực số, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong quản trị, điều hành bằng dữ liệu số cho cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung tập trung vào khả năng, giới hạn của AI, cách xây dựng câu lệnh, ứng dụng trong hành chính, phân tích và tổng hợp dữ liệu, đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng thông tin và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Trong lĩnh vực lao động, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp triển khai Cổng việc làm Phú Thọ, phục vụ kết nối cung - cầu lao động. Đến nay, cổng có gần 11,4 triệu lượt truy cập, hỗ trợ tuyển dụng thành công hơn 6.800 lao động vào các doanh nghiệp trên địa bàn. Ứng dụng Việc làm Phú Thọ trên thiết bị di động cũng được triển khai, tạo thêm kênh kết nối người lao động và doanh nghiệp.

Cùng với đó, mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người có công được triển khai, với tỷ lệ đối tượng có tài khoản đạt 72,7% và tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 74%.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, Sở Nội vụ phấn đấu trên 95% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản và thường xuyên sử dụng hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ, chữ ký số chuyên dùng. 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, mỗi đơn vị có ít nhất một cán bộ nòng cốt hỗ trợ kỹ năng số.

Giai đoạn 2027-2030, ngành Nội vụ Phú Thọ đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật, bồi dưỡng kỹ năng số hằng năm; trên 95% khai thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ chuyên môn, từng bước ứng dụng dữ liệu số, AI và các công cụ phân tích trong quản lý, tổng hợp, báo cáo và điều hành.

Sở Nội vụ tiếp tục triển khai Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 28/3/2025 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành.