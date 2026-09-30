Phú Thọ dự kiến triển khai nhiều dự án về y tế trong năm 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở tiến độ chuẩn bị đầu tư, nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn, ngành Y tế tỉnh đề xuất danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gồm: 14 dự án quyết toán, 14 dự án hoàn thành, 10 dự án chuyển tiếp. Đáng chú ý, 27 dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 có tổng kinh phí khoảng 19.745 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương khoảng 4.720 tỷ đồng, ngân sách Trung ương khoảng 15.025 tỷ đồng.

Theo dự kiến, kế hoạch đầu tư công năm 2027 của ngành Y tế Phú Thọ gồm 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2026, 10 dự án khởi công mới và 2 dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án trong danh mục khoảng 12.131 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án quan trọng như nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường; đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương; cải tạo, nâng cấp hạ tầng Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh; xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc và Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc giai đoạn 1.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Đặc biệt, Phú Thọ đang chuẩn bị dự án nâng cấp, phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thành bệnh viện thực hiện chức năng vùng đến năm 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến 5.496 tỷ đồng, trong đó 5.000 tỷ đồng vốn vay ADB và 496 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước. Dự án định hướng phát triển bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, cấp chuyên sâu, thực hiện chức năng vùng; đầu tư cơ sở hạ tầng với quy mô 2.000 giường bệnh, trang thiết bị y tế và đào tạo nguồn nhân lực.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Sở Y tế đề nghị tỉnh xem xét bổ sung các dự án Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu, Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh và Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời cân đối, bố trí vốn cho các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2027 phù hợp với tiến độ chuẩn bị và khả năng triển khai.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, việc triển khai đầu tư, xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực y tế là nhiệm vụ quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm 2027, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, tạo cơ sở để bố trí, phân bổ vốn và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soát toàn bộ các dự án của ngành; xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể đối với từng dự án, xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.