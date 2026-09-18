Phú Thọ dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 1.900 điểm cầu trên cả nước với khoảng 74.000 đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện một số cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, đại biểu nghe các chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026 và những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới; kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ báo cáo viên nắm chắc tình hình, cập nhật những chủ trương, định hướng lớn, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao. Từ đó, chủ động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.