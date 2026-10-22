Phú Thọ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina Choi Dong Hyeon.

Chào đón ông Choi Dong Hyeon cùng đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina trong thời gian qua.

Theo đồng chí, công ty không chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất nhập khẩu mà còn góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Giám đốc Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina Choi Dong Hyeon trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành. Ông cho biết, từ khi đi vào hoạt động (năm 2019) đến nay, công ty luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền tỉnh Phú Thọ, doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng tốt.

Do nhu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng chuỗi cung ứng bán dẫn cho nhà máy Samsung Electronics tại Thái Nguyên từ năm 2027, Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina đang triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và thuê thêm 1,67ha từ Công ty TNHH Haehwa Vina.

Đồng thời, công ty đề xuất mở rộng thêm khoảng 4,8ha diện tích đất dịch vụ, thương mại liền kề. Dự kiến, dự án mở rộng sẽ khởi công vào ngày 01/01/2027 và chính thức đi vào vận hành từ tháng 6/2027.

Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina đề nghị tỉnh Phú Thọ quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, thủ tục doanh nghiệp chế xuất, môi trường và phòng cháy chữa cháy cho dự án mở rộng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận làm rõ những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phú Thọ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Về kế hoạch mở rộng nhà máy tại Khu công nghiệp Phú Hà của Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý để khởi công đúng kế hoạch.