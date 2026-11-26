Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và hơn 300 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao đổi, chia sẻ và làm rõ những vấn đề đoàn viên, thanh niên kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ với thanh niên tiêu biểu sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong học tập, lao động, khởi nghiệp và lập nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin nhanh về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đến với lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị tập trung trao đổi 6 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: Cơ chế hỗ trợ vốn, mặt bằng cho thanh niên khởi nghiệp; đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp để giải quyết việc làm tại chỗ; trang bị kỹ năng làm chủ công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI); phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch; chăm lo y tế, an sinh xã hội cho thanh niên yếu thế và phòng chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trình bày báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, tập trung trao đổi, giải đáp nghiêm túc từng vấn đề, kiến nghị của thanh niên. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được trả lời rõ ràng, những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu phải có hướng xử lý cụ thể, bảo đảm các ý kiến được tiếp thu, xem xét và giải quyết đến cùng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kỳ vọng tuổi trẻ Đất Tổ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần xung kích, sáng tạo; chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ tri thức và công nghệ, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia chuyển đổi số. Qua đó, biến khát vọng, ý tưởng và tinh thần cống hiến thành những hành động, việc làm cụ thể, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và ngày càng đáng sống.

Đại diện Trường Đại học Hùng Vương đề xuất tỉnh hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được kết nối với doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã thông tin khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh từ đầu năm đến nay. Đồng thời, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên, tập trung làm rõ những vấn đề được quan tâm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tìm kiếm việc làm và tham gia chuyển đổi số.

Đại diện Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco nêu kiến nghị, đề xuất tỉnh định hướng cơ chế hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp cận quỹ đất xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với người dân.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm, hội nghị ghi nhận 16 ý kiến của đoàn viên, thanh niên, tập trung vào các nhóm vấn đề: Kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; lao động, việc làm; chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng AI; phát triển du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục; an sinh xã hội, y tế, môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.

Đại biểu phường Thống Nhất nêu các kiến nghị về phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị với tỉnh và các ngành chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, lao động, lập nghiệp, khởi nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Trả lời trực tiếp câu hỏi của đoàn viên, thanh niên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đánh giá cao 24 ý kiến gửi trước và 16 kiến nghị trực tiếp tại hội nghị. Những ý kiến, kiến nghị đã phản ánh xác đáng những điểm nghẽn từ thực tiễn, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh sau hợp nhất.

Khái quát định hướng chiến lược của Trung ương hướng tới hai dấu mốc 100 năm của đất nước: năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng đã ban hành các nghị quyết trụ cột như Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 80... cùng mô hình phát triển đất nước trong thời kỳ mới với các trọng tâm về thể chế, khoa học - công nghệ và đặc biệt là nhân tố con người.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng tuổi trẻ Đất Tổ phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong lực lượng sản xuất mới; không ngừng trau dồi kiến thức, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng sống và một môn nghệ thuật hoặc thể thao để rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và thể chất, phấn đấu trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên; công khai nội dung tiếp thu, giải quyết để thanh niên biết, theo dõi và giám sát. Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tập trung nghiên cứu, trả lời từng nhóm vấn đề, xác định rõ phương án và lộ trình giải quyết đối với những kiến nghị chính đáng của thanh niên.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng để cấp ủy, chính quyền xem xét, xử lý.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến trí tuệ, sức trẻ; tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, khẳng định vai trò là lực lượng kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh; cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.