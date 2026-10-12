Phú Thọ đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và hơn 600 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có không gian phát triển rộng mở, kết nối vùng Thủ đô với cửa ngõ Tây Bắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, liên kết sản xuất và phát triển thị trường.

Toàn tỉnh có trên 42 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, gần 860 doanh nghiệp trở lại hoạt động; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước đạt gần 84 nghìn tỷ đồng.

Những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. GRDP 9 tháng tăng 10,01%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo người lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

Các đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, quý IV tỉnh cần đạt mức tăng trưởng 13,5%; đồng thời tiếp tục phấn đấu tăng trưởng 11% năm 2027. Nhiệm vụ này đòi hỏi quyết tâm, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị doanh nghiệp xây dựng chiến lược dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu mạnh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI.

Cùng với đó, cần chú trọng văn hóa kinh doanh, bảo đảm quyền lợi người lao động, thượng tôn pháp luật, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Đối với cấp ủy, chính quyền, đồng chí yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương; rà soát Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn chỉ tiêu với dự án, nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng; đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, duy trì đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng bình quân 11–12%/năm giai đoạn 2026–2030, trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tập trung điều hành theo 5 trọng tâm: “Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá”; lấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; chủ động hiến kế, tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác dư địa tăng trưởng. Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và các hội, hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối với chính quyền, kịp thời phản ánh khó khăn, nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên về pháp lý, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại chương trình, 2 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và đóng góp cho cộng đồng giai đoạn 2021–2025. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Các doanh nghiệp ủng hộ an sinh xã hội và quỹ vì người nghèo tại chương trình.