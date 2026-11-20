Ngày 20/11, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 3987 về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát lòng sông Hồng tại xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê cũ, nay thuộc xã Hùng Việt.

Khu vực đóng cửa mỏ có diện tích 18,97 ha, thuộc phạm vi được cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Trường Xuân theo các giấy phép năm 2016 và 2019.

Một đoạn sông Hồng qua địa bàn Phú Thọ.

Việc đóng cửa mỏ nhằm đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, bảo vệ phần khoáng sản chưa khai thác và nghiêm cấm hoạt động khai thác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sau khi đóng cửa, khu vực mỏ được bàn giao cho UBND xã Hùng Việt quản lý.

Theo quyết định, Công ty TNHH Trường Xuân đã hoàn thành các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án được UBND tỉnh chấp thuận.

Doanh nghiệp đã di dời 4 thiết bị ra khỏi khu vực mỏ, tháo dỡ 7 phao đánh dấu ranh giới và lắp dựng 2 cột, biển báo hiệu đường sông. Các hạng mục đều hoàn thành 100% khối lượng theo phương án được phê duyệt.

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