Phú Thọ đồng bộ dữ liệu địa chỉ, số nhà gắn với cơ sở dữ liệu đất đai

Đồng bộ địa chỉ từ đường bộ đến từng thửa đất

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 27/10/2026 về triển khai đặt tên, số hiệu đường bộ, đánh số nhà, định danh địa điểm và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương phải hoàn thành rà soát, đề xuất đặt tên, số hiệu đường bộ trước ngày 15/12/2026. Việc tham mưu, ban hành quyết định đặt tên, số hiệu đường bộ hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Kế hoạch nhằm chuẩn hóa dữ liệu địa chỉ, gắn thông tin số nhà với thửa đất, phục vụ công tác quản lý nhà nước, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo Đề án 06 và quy định về định danh địa điểm.

Theo kế hoạch, việc triển khai được chia thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: đặt tên, số hiệu đường bộ; đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu số nhà gắn với địa điểm, thửa đất.

Đối với hệ thống đường bộ, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm rà soát hiện trạng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, phân loại đường xã, đường thôn, đường đô thị và các tuyến đường chuyên dùng để đề xuất đặt tên, số hiệu theo quy định.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp cũng phải rà soát, thực hiện đặt tên đường trong phạm vi dự án làm cơ sở đánh số nhà.

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao chủ trì hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh đặt tên, số hiệu đường xã và số hiệu đường đô thị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp tham mưu việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, đồng thời xây dựng, quản lý ngân hàng tên đường, phố trên địa bàn.

Các địa phương phải hoàn thành rà soát, đề xuất đặt tên, số hiệu đường bộ trước ngày 15/12/2026. Việc tham mưu, ban hành quyết định đặt tên, số hiệu đường bộ hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Tại những khu vực đã có số nhà, UBND cấp xã rà soát, xử lý các trường hợp tồn tại, xem xét giữ nguyên hoặc điều chỉnh số nhà phù hợp thực tế. Đối với khu vực chưa được đánh số nhà, địa phương lập phương án theo nguyên tắc kỹ thuật, bảo đảm số nhà liên tục theo tuyến đường, nhà bên trái mang số lẻ, bên phải mang số chẵn.

Hoàn thành đánh số nhà trước tháng 6/2027

Đối với công tác đánh số, gắn biển số nhà, tỉnh Phú Thọ yêu cầu triển khai theo từng nhóm khu vực, bảo đảm đồng bộ nhưng hạn chế tối đa xáo trộn trong đời sống người dân.

Tại những khu vực đã có số nhà, UBND cấp xã rà soát, xử lý các trường hợp tồn tại, xem xét giữ nguyên hoặc điều chỉnh số nhà phù hợp thực tế. Những công trình xây mới trên cùng khuôn viên đất đã có số nhà được đánh số theo nguyên tắc ghép số cũ với chữ cái in hoa, như 15A, 15B, 15C.

Trường hợp nhiều nhà cũ được phá dỡ, hợp thửa để xây dựng công trình mới, số nhà được xác định theo nguyên tắc lấy số cuối cùng trong dãy nhà cũ.

Đối với khu vực chưa được đánh số nhà, địa phương lập phương án theo nguyên tắc kỹ thuật, bảo đảm số nhà liên tục theo tuyến đường, nhà bên trái mang số lẻ, bên phải mang số chẵn.

Riêng các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án đánh số, gắn biển số nhà theo quy định và cung cấp dữ liệu cho chính quyền địa phương.

Theo tiến độ, các xã, phường phải hoàn thành trình phương án đánh số nhà tại khu vực đã có tên đường trước ngày 31/12/2026, tổ chức thực hiện trước ngày 31/3/2027.

Với khu vực chưa có tên đường, số hiệu đường bộ, việc đặt tên đường và đánh số nhà phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận dữ liệu số nhà kèm căn cứ pháp lý, tổ chức thu thập, đối soát và cung cấp dữ liệu trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh phối hợp tiếp nhận, đối khớp, cập nhật theo lô vào cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2027.

Chuẩn hóa dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch là xây dựng dữ liệu số nhà gắn với địa điểm và thửa đất, tạo nền tảng cho việc định danh địa điểm và kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ được giao chủ trì hướng dẫn thống nhất biểu mẫu thu thập thông tin số nhà, địa chỉ gắn với trường dữ liệu địa chỉ thửa đất, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận dữ liệu số nhà kèm căn cứ pháp lý, tổ chức thu thập, đối soát và cung cấp dữ liệu trên địa bàn quản lý. Việc xác nhận, cung cấp dữ liệu được thực hiện song song với quá trình đặt tên đường, đánh số nhà, hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh phối hợp tiếp nhận, đối khớp, cập nhật theo lô vào cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2027.

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp bảo đảm dữ liệu số nhà được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời tham mưu triển khai quy định về định danh địa điểm. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên được kỳ vọng từng bước chuẩn hóa hệ thống địa chỉ trên địa bàn Phú Thọ, khắc phục tình trạng thiếu hoặc trùng lặp số nhà, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch, tiếp cận dịch vụ công và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quản lý đô thị và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh.