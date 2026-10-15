Phú Thọ dồn lực cho tăng trưởng và các dự án trọng điểm

Chiều 15/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ họp, cho ý kiến về tiến độ thực hiện Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, các dự án trọng điểm và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được các cấp, ngành tập trung thực hiện.

Đến nay, 12 sở, ban, ngành và 13 xã, phường đã ban hành kế hoạch, chương trình triển khai; các đơn vị còn lại đang hoàn thiện dự thảo văn bản thực hiện.

Cùng với việc phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, tỉnh chú trọng khai thác những động lực mới, bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 48 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, bằng 82,7% dự toán.

Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chủ động, tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch năm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 56.295 người, đạt 109,5% kế hoạch; đưa 4.599 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 104,5%.

Tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời xây dựng các chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực tại địa bàn khó khăn và nhân lực chuyên trách chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Đối với các dự án trọng điểm, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, nhất là các công trình giao thông và hạ tầng khu công nghiệp.

Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng được thành lập nhằm tập trung xử lý những khó khăn liên quan đến quy hoạch, mặt bằng, nguồn vật liệu và các điều kiện phục vụ thi công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung phân tích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, xác định những nhiệm vụ cần ưu tiên giải quyết để bảo đảm tiến độ và mục tiêu tăng trưởng.

Để hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2026, tỉnh xác định ba tháng cuối năm là giai đoạn cần tập trung cao độ cho các nhiệm vụ thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Trong đó, mục tiêu thu nội địa quý IV đạt từ 10 đến 17,6 nghìn tỷ đồng. Các cơ quan chức năng tập trung quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu trong những lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, xây dựng, khai thác khoáng sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, tiếp cận tín dụng và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu trong quý IV có thêm ít nhất 34 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động, gồm 23 dự án trong khu công nghiệp và 11 dự án ngoài khu công nghiệp. Việc đưa các dự án vào vận hành sẽ góp phần bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, Phú Thọ đặt mục tiêu có thêm khoảng 1.260 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong ba tháng cuối năm, với tổng vốn đăng ký 10 nghìn tỷ đồng, qua đó nâng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả năm lên khoảng 5.100 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký khoảng 60 nghìn tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu này, các sở, ngành, địa phương cần chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu giải pháp ứng phó với biến động thị trường, tín dụng, giá nguyên vật liệu; đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với nhiệm vụ phát triển của từng ngành, địa phương.