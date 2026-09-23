Phú Thọ đối thoại thực chất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, Quách Tất Liêm, Phùng Thị Kim Nga tại Hội nghị. (Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu đưa đối thoại doanh nghiệp đi vào thực chất, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể, tạo chuyển biến rõ rệt trong môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trước đó, tại hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý. Đến nay, 53/69 kiến nghị đã được giải quyết. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tinh thần đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Trong 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, nhiều dự án, công trình được khởi công xây dựng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả này thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết triệt để; một số nội dung xử lý còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ)

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu tinh thần của hội nghị lần này phải là “đối thoại thực chất, giải quyết thực chất, tạo chuyển biến thực chất”. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư được đề nghị phản ánh thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, nêu đúng và đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, khả thi.

Đối với các sở, ban, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ tinh thần: Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh, đồng thời kiến nghị tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Một trong những nhóm vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn trong công tác này; đồng thời kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, nhất là việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Về hạ tầng, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống giao thông kết nối, hệ thống trạm điện và nhà máy xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Cùng với đó là tăng cường liên kết, có chính sách hỗ trợ xây dựng, hình thành mạng lưới cung ứng lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao.

Các kiến nghị cũng tập trung vào việc nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; quy hoạch, xây dựng các khu vực đỗ xe tập trung, bổ sung các điểm dừng, đỗ phù hợp tại các khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động.

Đối với định hướng thu hút đầu tư, một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, từng bước hình thành các chuỗi giá trị công nghệ cao trên địa bàn.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, cần công khai, minh bạch, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch phát triển nông thôn.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, Quách Tất Liêm, Phùng Thị Kim Nga đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh... tập trung giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý đối với từng nội dung kiến nghị.

Rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ

Tinh thần chung được xác định là nâng cao trách nhiệm, chủ động vào cuộc, giải quyết công việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ)

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của Phú Thọ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao tính thực chất, hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát các vấn đề còn tồn tại, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết hiệu quả, đúng tiến độ; tiếp tục duy trì hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh sẽ khẩn trương tổng hợp theo từng nhóm nội dung, xác định rõ bộ, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc thực hiện các cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nhân, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.