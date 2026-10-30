Phú Thọ: Đối ngoại mở đường, kết nối nguồn lực phát triển

Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” ở nước ngoài và Ngày hội văn hóa nước ngoài tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để tỉnh tăng cường giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa và giới thiệu tiềm năng phát triển tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Tạ Toàn)

Chủ động mở rộng không gian hợp tác

Công tác đối ngoại của Phú Thọ được triển khai theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đối ngoại địa phương ngày càng đảm nhiệm vai trò kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời chủ động tìm kiếm những đối tác phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh tổ chức sáu đoàn công tác xúc tiến đầu tư, khảo sát thực tế ở nước ngoài; tham gia ba đoàn công tác tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đón tiếp sáu đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và ký kết sáu bản ghi nhớ hợp tác mới với các địa phương, đối tác quốc tế.

Các hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cùng với xúc tiến đầu tư, tỉnh tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh địa phương; phê duyệt Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” ở nước ngoài và Ngày hội văn hóa nước ngoài tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Trong định hướng phát triển của Phú Thọ, ngoại giao kinh tế được xác định là một kênh quan trọng để huy động nguồn lực bên ngoài, thu hút các dự án đầu tư và mở rộng hoạt động thương mại. Tỉnh tiếp tục đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng tiếp cận các thị trường tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Australia và Trung Đông.

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 30/9/2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được ước đạt hơn 2,025 tỷ USD, tăng 76,6% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số liệu từ báo cáo chuyên đề về thu hút đầu tư của tỉnh cho biết, tổng vốn FDI trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 2,4 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Riêng các khu công nghiệp thu hút khoảng 2,18 tỷ USD, bằng 146,3% kế hoạch; trong quý III, vốn FDI đạt gần 657 triệu USD.

Những kết quả này cho thấy, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục là một điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của Phú Thọ. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quy mô vốn, yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng dự án, tăng cường tiếp nhận công nghệ, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị đóng góp cho nền kinh tế địa phương.

Trên lĩnh vực thương mại, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 ước đạt hơn 39,3 tỷ USD, bằng 99,6% kế hoạch năm và tăng 48,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 56,5 tỷ USD, bằng 146,7% kế hoạch năm và gấp gần 2,8 lần cùng kỳ.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, quyết liệt tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa quy trình thủ tục đầu tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Điển hình, những cơ chế tiên phong như “Luồng xanh 24h” được áp dụng đã kịp thời tháo gỡ “nút thắt” về pháp lý đối với dự án trọng điểm, tạo động lực cho các dòng vốn dịch chuyển.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại Bỉ tháng 8/2026.

Tinh thần đồng hành “doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền có mặt ở đó” được hiện thực hóa qua mô hình “Cà phê doanh nhân” và các diễn đàn đối thoại trực tiếp. Sự thay đổi căn bản từ tư duy “quản lý” sang “quản trị” đã trở thành cốt lõi, củng cố niềm tin chiến lược để các tập đoàn đa quốc gia cam kết đầu tư dòng vốn dài hạn tại Phú Thọ.

Phú Thọ tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, đưa công tác đối ngoại trở thành động lực then chốt nhằm đón đầu các làn sóng dịch chuyển dòng vốn trên thế giới. Cùng với đó, thiết lập và duy trì bền vững các thỏa thuận hợp tác quốc tế với các địa phương, tổ chức kinh tế lớn của các quốc gia đối tác chiến lược.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá địa phương được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp tại các thị trường trọng điểm châu Âu, châu Á đã mở ra những hành lang thương mại mới. Các chương trình giao lưu kinh tế lớn được tổ chức tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối cung cầu, thúc đẩy năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ những diễn đàn này, hình ảnh Phú Thọ năng động, giàu bản sắc văn hóa và sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác mới lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng quốc tế.

Quảng bá hình ảnh, nâng cao hiệu quả hội nhập

Bên cạnh đầu tư và thương mại, Phú Thọ chú trọng phát huy vai trò của văn hóa, du lịch và đối ngoại nhân dân trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” ở nước ngoài và Ngày hội văn hóa nước ngoài tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để tỉnh tăng cường giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa và giới thiệu tiềm năng phát triển tới bạn bè quốc tế.

Sau hợp nhất, tỉnh có điều kiện xây dựng chiến lược quảng bá thống nhất, kết nối di sản, lễ hội, điểm đến du lịch và các sản phẩm đặc trưng với hoạt động giao lưu quốc tế, xúc tiến thương mại và đầu tư. Qua đó, hình ảnh Phú Thọ có thể được giới thiệu gắn với những giá trị cụ thể, những sản phẩm có thế mạnh và cơ hội hợp tác thiết thực.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ; đồng thời mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế.

Trọng tâm là triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, xác định lĩnh vực ưu tiên phù hợp với mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và gắn hoạt động đối ngoại với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người dân.

Với định hướng hợp tác có trọng tâm, ngoại giao kinh tế thực chất và quảng bá hình ảnh gắn với lợi thế địa phương, Phú Thọ hướng tới chuyển hóa các cơ hội hội nhập thành nguồn lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.