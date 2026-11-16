Phú Thọ đổi mới xúc tiến đầu tư, tạo động lực tăng trưởng

Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và xúc tiến đầu tư, tìm hiểu công tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực tại Cộng hòa Áo. (Ảnh: CTV)

Không chỉ tăng cường kết nối, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh còn triển khai nhiều cách làm mới trong cải cách thủ tục hành chính, đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp. Những chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đưa tổng vốn FDI đăng ký cấp mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Chủ động tìm kiếm đối tác, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư

Điểm mới trong công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ là chuyển từ cách làm thụ động sang chủ động tìm kiếm, tiếp cận và lựa chọn đối tác phù hợp. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, hội nghị kết nối và làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao.

Các hoạt động xúc tiến được tập trung tại những thị trường có tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thái Lan và một số nước châu Âu. Thông qua các chương trình đối ngoại, nhiều tập đoàn lớn như Toyota, Sumitomo, Meiko, Amata, SK, Geely và YCH Singapore đã đến làm việc, khảo sát hoặc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp như Yida Việt Nam, điện tử BYD Việt Nam, Vietnam Sunergy Cell (VSUN) bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao công tác điều hành của chính quyền tỉnh và môi trường đầu tư. Một số doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.

Song song với xúc tiến đầu tư nước ngoài, tỉnh chú trọng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn trong nước. Tiêu biểu là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ năm 2026, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/5, với chủ đề “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển”. Cách làm này giúp hoạt động xúc tiến đầu tư gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và từng bước chuyển những cuộc tiếp xúc, tìm hiểu thành các dự án cụ thể.

Cùng với mở rộng thị trường, Phú Thọ xác định rõ quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên những dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các lĩnh vực được quan tâm gồm sản xuất xe điện, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Phú Thọ. (Ảnh: CTV)

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu thu hút từ 7-8 tỷ USD vốn FDI mới, trong đó 60-70% thuộc nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới, gắn với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh. Đây là định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và từng bước đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước

Cải cách thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp

Một trong những cách làm mới, tạo chuyển biến rõ nét là triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ chế này hướng tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thuộc phạm vi áp dụng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị.

Từ ngày 1/4 đến 30/9, cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” đã tiếp nhận, giải quyết 608 hồ sơ, tất cả đều được trả đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 100%. Tổng thời gian giải quyết theo quy định là 6.315 ngày, nhưng thời gian thực tế chỉ 190 ngày, giảm 6.125 ngày cho doanh nghiệp, tương đương 97%.

Đối với cơ chế “Luồng xanh 50%”, tỉnh tiếp nhận và giải quyết 49 hồ sơ, tất cả đều được trả đúng và trước hạn. Tổng thời gian giải quyết theo quy định là 1.219 ngày, trong khi thực tế chỉ 355 ngày, giảm 864 ngày, tương đương 71%.

Cùng với cải cách thủ tục, tỉnh duy trì chương trình “Cà-phê doanh nhân”, tạo kênh đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành với cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, những khó khăn liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tiếp cận nguồn vốn và thủ tục pháp lý được doanh nghiệp phản ánh trực tiếp đến cơ quan quản lý.

Bên cạnh đối thoại thường xuyên, tỉnh tổ chức các hội nghị chuyên đề để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tại hội nghị đối thoại năm 2026, lãnh đạo tỉnh cho biết, trong 69 kiến nghị được tiếp nhận từ hội nghị năm 2025, đã có 53 kiến nghị được giải quyết. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến trong trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đồng thời cho thấy quyết tâm của tỉnh trong xử lý những vấn đề tồn tại, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Chen Kou-Chuan, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Compal (Việt Nam), cho rằng đây là những yếu tố quan trọng tạo niềm tin và động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển tại địa phương. Ông cũng bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Sản xuất các thiết bị smarthome tại Nhà máy Lumi Smart Factory (Khu công nghiệp Thăng Long III). (Ảnh: NGỌC LONG)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh của tỉnh ước đạt 2,48 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ, bằng 153,7% kế hoạch năm. Vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ. Toàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2%, với tổng vốn đăng ký đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% về vốn; có 890 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5%.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ Hoàng Long Biên cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng có năng lực, uy tín; ưu tiên những dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có tác động lan tỏa và khả năng dẫn dắt.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường xúc tiến tại chỗ, duy trì đối thoại thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án triển khai thuận lợi và phát huy hiệu quả. Tiếp tục chú trọng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, chuẩn bị quỹ đất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết những vướng mắc kéo dài và giám sát việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Với cách tiếp cận chủ động tìm kiếm cơ hội, lựa chọn đối tác, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy lợi thế của không gian phát triển mới, tạo thêm nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.