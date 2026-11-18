Đổi mới phương thức quản lý

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên và rà soát điều kiện dạy học. Dù quy mô quản lý tăng, địa bàn hoạt động mở rộng, các trường sớm ổn định hoạt động chuyên môn, bảo đảm chương trình năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Hội Thịnh có 138 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức 56 nhóm, lớp với 1.537 trẻ. 100% trẻ mẫu giáo được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường.

Tại Trường Mầm non Hội Thịnh (xã Hội Thịnh), sau hợp nhất 4 trường mầm non, trường hiện có 138 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức 56 nhóm, lớp với 1.537 trẻ.

Để bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhiều cơ sở, trường tổ chức bếp ăn tại 5 điểm trường, thực hiện quy trình bếp ăn một chiều, kiểm soát nguồn cung thực phẩm và chất lượng bữa ăn.

Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hồ sơ điện tử, phần mềm quản lý dinh dưỡng và tăng cường kết nối với phụ huynh qua các nền tảng trực tuyến.

Sau hợp nhất, Trường THCS Tam Đảo 2 (xã Tam Đảo) đã chủ động rà soát, sắp xếp các điều kiện dạy học, khai thác cơ sở vật chất hiện có.

Tại Trường THCS Hợp Lý, sau sáp nhập, trường có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 1.610 học sinh.

Thầy Lê Minh Huy, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã vận hành thử phần mềm quản trị, hỗ trợ quản lý, giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cán bộ, giáo viên thông qua minh chứng, báo cáo định kỳ và kết quả sơ kết học kỳ.

Trong khi đó, Trường THCS Tam Đảo 2 chủ động rà soát, bố trí đội ngũ và khai thác cơ sở vật chất hiện có để duy trì hoạt động tại trường chính và các phân hiệu.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường, việc duy trì điểm trường tại khu vực thị trấn Tam Đảo cũ còn gặp khó khăn do số lượng học sinh ít, địa hình miền núi, giao thông cách trở. Nhà trường đang rà soát, tham mưu phương án tổ chức phù hợp, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trường Tiểu học Tam Đảo đặc biệt chú trọng cải thiện điều kiện dạy học tại các phân hiệu, điểm trường. Ngay sau khai giảng, trường đã triển khai lắp đặt điều hòa tại các phòng học bằng nguồn xã hội hóa; hệ thống đường dây điện được địa phương phối hợp thay mới, bảo đảm an toàn và đáp ứng công suất sử dụng.

Cô Nguyễn Hải Lưu, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Đảo dự giờ tiết Công nghệ của khối lớp 4.

Ông Phùng Quang Huy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Đảo cho biết, địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung và chất lượng suất ăn.

UBND xã phối hợp rà soát 100% bếp ăn tập thể, căng tin, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú và các cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học, yêu cầu các đơn vị xác định rõ tồn tại, thời hạn khắc phục và cá nhân chịu trách nhiệm.

Ưu tiên đầu tư trường lớp

Việc mở rộng quy mô trường học đặt ra yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất tương ứng. Tại một số nơi, công trình đã qua nhiều năm sử dụng, phòng chức năng, phòng hành chính và không gian sinh hoạt chung chưa đáp ứng số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng lên sau hợp nhất.

Trường Mầm non Tam Đảo hiện thiếu phòng hành chính, phòng họp chưa đáp ứng yêu cầu.

Cô Ngô Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Đảo cho biết: Một số phòng học tại điểm trường chính xây dựng từ năm 2011, đến nay đã xuống cấp, cần cải tạo, sửa chữa. Trường thiếu phòng hành chính, phòng họp không đủ diện tích, bàn ghế...

Tại Trường Tiểu học Hợp Lý, địa phương đang triển khai các dự án cải tạo nhà điều hành, dãy nhà lớp học 2 tầng và một số hạng mục liên quan. Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần bổ sung không gian làm việc, cải thiện điều kiện tổ chức hoạt động chuyên môn và dạy học.

Tại Trường Tiểu học Hợp Lý, sau hợp nhất, nhu cầu cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất ngày càng cấp thiết.

Ở xã Tiên Lữ, công tác đầu tư cơ sở vật chất cũng được triển khai tại các cơ sở giáo dục sau hợp nhất. Trao đổi với phóng viên ngày 17/11, thạc sĩ Trần Văn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tiên Lữ cho biết, trường được hợp nhất từ các trường THCS Tiên Lữ, Đồng Ích, Văn Quán và Xuân Lôi, hiện có 115 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 2.160 học sinh.

Thời gian qua, với sự quan tâm của chính quyền xã Tiên Lữ, nhiều hạng mục tại phân hiệu Xuân Lôi được đầu tư, đẩy nhanh tiến độ như cải tạo nhà điều hành, nhà giáo dục thể chất, cổng trường, xây dựng mới thư viện 2 tầng và nhà vệ sinh.

Địa phương dự kiến thay thế hệ thống máy chiếu bằng tivi, nâng cấp đường truyền Internet tốc độ cao, góp phần hoàn thiện điều kiện dạy học.

Trường THCS Tiên Lữ, phân hiệu Xuân Lôi (xã Tiên Lữ) được đầu tư cải tạo nhà điều hành, nhà thể chất, cổng trường, xây dựng mới thư viện 2 tầng và nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu dạy học trong giai đoạn mới.

Tại xã Hội Thịnh, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đang tính phương án cải tạo một số phòng học tại điểm Trường Mầm non Hội Thịnh để bố trí bếp ăn bán trú và phòng họp có sức chứa lớn hơn. Đối với các trường tiểu học và THCS, xã tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp, cải tạo cơ sở vật chất phù hợp với quy mô từng trường và các quy định hiện hành.

Cùng với đầu tư phòng học, phòng chức năng, một số trường cũng đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về tổ chức bán trú.

Tại Trường Tiểu học Tam Đảo, gần 2.400 học sinh có nhu cầu ăn bán trú trong khi khuôn viên trường chính không còn quỹ đất xây dựng bếp ăn riêng. Nhà trường đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn với đơn vị chuyên trách, đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến tổ chức bữa ăn.

Để mạng lưới trường học vận hành hiệu quả, các địa phương cần ưu tiên những công trình xuống cấp, thiếu phòng chức năng, phòng hành chính, hội trường và các hạng mục thiết yếu phục vụ hoạt động dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Đối với những điểm trường phân tán, quy mô học sinh thấp, cần nghiên cứu phương án tổ chức phù hợp với điều kiện địa hình, giao thông và khoảng cách đi lại, bảo đảm quyền học tập của học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Cùng với ngân sách đầu tư công, các địa phương có thể huy động nguồn lực xã hội hóa phù hợp để bổ sung trang thiết bị, cải thiện môi trường học tập.

Việc chủ động ổn định tổ chức gắn với ưu tiên đầu tư, nâng cấp trường lớp sẽ tạo nền tảng để ngành Giáo dục Phú Thọ khai thác hiệu quả mạng lưới trường học sau hợp nhất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.