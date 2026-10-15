Phú Thọ đổi mới đối ngoại, nâng chất lượng thu hút đầu tư

Chiều 15/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe Sở Ngoại vụ báo cáo dự kiến chương trình đối ngoại và Sở Tài chính báo cáo dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2026, công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Các đoàn công tác được chuẩn bị bám sát nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, cơ bản hoàn thành nội dung, mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế được thực hiện chu đáo, trọng thị, đúng quy định, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, Phú Thọ định hướng tổ chức các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư có trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng củng cố quan hệ hữu nghị, rà soát, ký kết các thỏa thuận hợp tác; tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh.

Các hoạt động đón tiếp, làm việc với đối tác quốc tế hướng tới thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, bảo đảm an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong xúc tiến đầu tư, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, kết nối giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy báo cáo dự kiến chương trình đối ngoại năm 2027 của tỉnh

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư năm 2027 theo hướng linh hoạt, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Trong công tác đối ngoại, cần đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương trong tỉnh với đối tác nước ngoài, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, đồng thời tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa và những giá trị đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Quang cảnh hội nghị

Đối với xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm thu hút nguồn vốn chất lượng cao, thúc đẩy phát triển thương mại. Trong đó, ưu tiên lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định Phú Thọ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng mở rộng quy mô đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế trên địa bàn, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững.